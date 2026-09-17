Detenido el hijo del anciano con Alzheimer desaparecido en Torrejón de Ardoz

La Policía Nacional ha detenido en Torrejón de Ardoz (Madrid) a un hombre de 51 años por su posible implicación en la desaparición de su padre, de 84 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 7 de septiembre.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, el arresto tuvo lugar el pasado jueves. El sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso provisional en prisión mientras continúa abierta la investigación.

El caso está siendo investigado como una "desaparición inquietante" por el Grupo XII de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, encargado de desapariciones, en colaboración con la Comisaría de Torrejón de Ardoz.

Según publica El País, los investigadores encontraron restos biológicos que apuntan a la presencia de sangre en la vivienda del desaparecido pese a que el domicilio había sido limpiado y se habían pintado las paredes. El periódico señala, citando fuentes policiales, que este hallazgo reforzó las sospechas sobre el hijo. Los agentes analizan además teléfonos móviles, cámaras de videovigilancia y los resultados de la inspección realizada en la vivienda.

El mismo medio señala que el juzgado acordó el ingreso en prisión provisional del detenido como presunto autor de un delito de homicidio ante el posible riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El hombre no habría declarado ni ante los agentes ni ante el juez.

La búsqueda se centra en Loeches

El desaparecido es Roberto Fernández, de 84 años y enfermo de Alzheimer en fase 2. Fue visto por última vez sobre las 9.30 horas del 7 de septiembre en las inmediaciones de la calle Virgen del Pilar, en Torrejón de Ardoz.

Según ha explicado la familia, durante los días anteriores a su desaparición el anciano se encontraba más despistado y desorientado de lo habitual. La versión ofrecida inicialmente fue que Roberto había salido del domicilio mientras su hijo dormía, sin que este se percatara.

El País informa de que los investigadores trabajan con la hipótesis de que el anciano habría muerto y han centrado parte de sus esfuerzos en localizar su cuerpo. La Policía ha rastreado el vertedero de Loeches con perros especializados en la búsqueda de restos humanos.

Llamamiento para localizar a Roberto

Los familiares denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional en la Comisaría de Torrejón de Ardoz y solicitaron colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda contribuir a localizar al anciano.

Roberto Fernández fue médico y es de origen cubano, según El País. Allegados del desaparecido realizaron además batidas por la localidad durante los primeros días de búsqueda.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido y localizar a Roberto Fernández.