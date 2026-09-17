El jefe de Traumatología del Ramón y Cajal cuestiona el relato de 'El País' sobre las listas de espera

La polémica sobre las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal suma ahora un nuevo documento que cuestiona la versión publicada por El País. Basilio de la Torre, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro hospitalario, dejó por escrito este jueves que había advertido expresamente a los miembros de su equipo sobre la necesidad de respetar la prioridad clínica de los pacientes y los plazos establecidos para su intervención.

El documento, fechado en Madrid el 17 de septiembre de 2026 y firmado por De la Torre, se centra precisamente en el cambio de prioridad de pacientes al que alude la información de El País. Frente al relato según el cual se habrían rebajado las categorías de determinados pacientes para ampliar sus tiempos de espera, el jefe del servicio sostiene que él mismo había trasladado a su equipo que no podía utilizarse la clasificación de manera ajena a las circunstancias clínicas y que, cuando un paciente era considerado preferente, debía ser operado dentro del plazo máximo establecido.

En su escrito, De la Torre explica que, en un correo electrónico dirigido a los miembros de su equipo, señaló que se estaban apuntando como preferentes para intervención quirúrgica a pacientes que, "por su situación clínica", debían tener una prioridad normal. Su advertencia, según recoge ahora el documento, no terminaba ahí: les recordaba que, si se producía ese cambio de categoría, los pacientes afectados debían ser operados en un plazo de 90 días, "acorde la normativa".

El jefe de Traumatología añade que posteriormente comprobó otro problema: pacientes que habían pasado de prioridad normal a preferente estaban siendo intervenidos en fechas que superaban ese límite de 90 días. De la Torre asegura que trasladó entonces a los integrantes de su equipo que esa práctica suponía un incumplimiento de la normativa.

"En este caso confluyen dos hechos", expone en el documento. Por un lado, su advertencia para que se valorase "correctamente y siempre desde el punto de vista clínico" la necesidad de clasificar a un paciente con prioridad normal como preferente. Por otro, la obligación de cumplir los plazos cuando se realizase ese cambio.

El escrito concluye con una afirmación especialmente relevante para la controversia: "Si un paciente está clasificado como preferente deben operarle en el plazo máximo de 90 días y no más tarde, como yo mismo detecté que se estaba haciendo".

Este documento introduce así un elemento nuevo en la polémica abierta después de que El País atribuyera a la Comunidad de Madrid el reconocimiento de una supuesta manipulación de las listas de espera del Ramón y Cajal y señalara a determinados responsables del hospital. Según esa información, 57 pacientes de Traumatología habrían visto modificada su prioridad, pasando de preferente a normal y, con ello, de un plazo máximo de 90 días a otro de 180. La publicación también apuntaba directamente al jefe de Traumatología y al director médico del hospital, Rafael Martínez.

La controversia queda, no obstante, pendiente de la investigación interna abierta sobre estos hechos. El nuevo escrito de De la Torre incorpora al expediente su propia explicación sobre las instrucciones que trasladó al servicio y sobre las irregularidades que, según afirma, él mismo detectó en los tiempos de intervención.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso se refirió este jueves en la Asamblea a este caso. Aysuso ha criticado que la izquierda dé "lecciones de lista de espera", tras el caso del Hospital Ramón y Cajal, y ha insistido en que fue el propio denunciante el que "manipulaba las citas".

Así lo ha expresado desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha cargado contra el "bulo de la semana" del Ramón y Cajal, del que es responsable un cirujano que "entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe" y tener "expedientes disciplinarios abiertos".

"Y ahora resulta que es el que tiene que ir a la televisión del régimen sanchista, pagada con todos los españoles, a darnos lecciones de listas de espera a esta Comunidad. Desde que están ustedes gobernando tenemos huelgas sanitarias en todo el país y todavía tienen la cara de decirnos algo", ha reprochado la presidenta madrileña a las portavoces de PSOE y Más Madrid que han utilizado esta información contra ella.