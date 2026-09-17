La subasta del ático que compró la Comunidad de Madrid en Chamberí por 6,3 millones de euros queda desierta

La subasta del ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid en el distrito de Chamberí ha quedado desierta, según el expediente al que ha tenido acceso Libertad Digital. La vivienda salió a la venta el pasado 7 de agosto junto a otros cuatro inmuebles de propiedad pública en la Gran Vía con un plazo de un mes para la presentación de ofertas, que expiró el 7 de septiembre.

Planifica Madrid, sin embargo, detalló este jueves que ningún comprador ha presentado una oferta por el inmueble, que salió al mercado con un precio de partida de 6,7 millones de euros.

El resultado, que se hizo público al mismo tiempo que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, comparecía a petició propia en la Asamblea con el fin de informar acerca de esta compra, anticipa que la crisis por esta compra se alargará en el tiempo y vuelve así a situar el foco sobre una vivienda que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró por 6,3 millones de euros a través de Planifica Madrid, una empresa pública de la Comunidad.

El Ejecutivo regional decidió posteriormente ponerla a la venta después de la polémica generada tras conocerse la adquisición, con el compromiso de destinar los ingresos obtenidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios del verano.

Planifica ha difundido ahora parte de la documentación del expediente de compra. Entre ella figura la memoria de necesidad elaborada por la Consejería de Presidencia el 2 de julio, casi tres meses después de que se formalizara la adquisición. El documento recoge como uno de los objetivos disponer de un inmueble institucional con espacio para trabajar, descansar y alojar ocasionalmente a autoridades de visita en la región o a miembros del propio Gobierno madrileño.

Además del alojamiento ocasional de la presidenta o de autoridades desplazadas a Madrid, la memoria señala que el inmueble podría funcionar como espacio complementario a las sedes institucionales en situaciones de emergencia o crisis prolongadas, y pone como ejemplo la pandemia de covid-19.

También consta un informe de la dirección general de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, donde se reitera que el uso previsto será detallado en la propia memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia. "Este informe acredita que este uso es plenamente compatible con la normativa urbanística, pues el carácter residencial del inmueble no impide destinar parte a este despacho", destacan desde Presidencia.

También destacan los informes favorables de la Abogacía General, que en relación con este alquiler y su rescisión reconocen expresamente que el contrato tiene la condición de arrendamiento para uso distinto del de vivienda y que "es totalmente opuesto al que se orienta a satisfacer la necesidad de vivienda habitual".

Asimismo, está la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 27 de julio de 2026, que, entre otras cuestiones, autoriza el alquiler del inmueble y aprueba el gasto plurianual correspondiente, así como el contrato suscrito entre Plaifica Madrid y la Comunidad, que recoge expresamente la necesidad de alquiler de este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales.

Durante su comparencia en la Asamblea a petición propia minutos después de que este expediente se hiciera público, el consejero de Presidecia volvió a asegurar que este ático no se compró para destinarlo a vivienda oficial de Ayuso. "Pidan perdón a la presidenta por difamarla, discúlpense ante los madrileños, reconozcan que han mentido y dimitan de todos sus cargos, si aún les queda algo de dignidad", espetó Miguel Ángel García.

"La Comunidad de Madrid nunca compró un inmueble para residencia oficial de la presidenta quien, como siempre, vive en su propia casa. Lo hemos dicho siempre, pero mienten y lo saben. Igual que lo saben sus terminales mediáticas, como TVE que ha dedicado cerca de 25 horas, es decir 1.500 minutos de su programación durante el verano a esta cuestión, a fabricar la gran mentira", espetó a la izquierda que ya avanzó que no piensa soltar, al menos de momento, este asunto, su principal baza electoral.

La Comunidad adquirió el ático el 14 de abril y, según la información publicada por El País, mantuvo la operación en secreto hasta que el periódico desveló su existencia el 29 de julio. Para entonces, Planifica Madrid ya había alquilado el inmueble a la Administración autonómica.

Tras hacerse pública la compra, Ayuso explicó que la vivienda se había adquirido para utilizarla como oficina temporal mientras se ejecutaban las obras previstas en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. La controversia política posterior llevó al Ejecutivo autonómico a anunciar la subasta del inmueble.

La ausencia de ofertas en la subasta deja ahora sin comprador el inmueble por el que la Comunidad pagó 6,3 millones de euros y que posteriormente puso a la venta por 6,7 millones.

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