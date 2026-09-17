Las recomendaciones de Madrid ante las lluvias: qué revisar en casa y qué hacer si llega una inundación

La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a los 179 ayuntamientos de la región para recordarles la necesidad de adoptar medidas preventivas ante el riesgo de tormentas y episodios de lluvias intensas. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) reclama a los consistorios que revisen sus sistemas de drenaje y estén preparados para actuar ante posibles inundaciones.

La comunicación recuerda a los ayuntamientos que deben disponer de un plan de actuación local ante este tipo de situaciones, especialmente aquellos municipios situados en zonas con mayor riesgo.

Entre las medidas preventivas figura la revisión de la red de colectores, así como la limpieza de sumideros e imbornales para facilitar la evacuación del agua. También se recomienda señalizar las zonas potencialmente inundables.

Los consistorios deben evitar además acampadas y estacionamientos de vehículos en las márgenes de ríos, arroyos y cauces secos, donde las precipitaciones intensas pueden provocar aumentos rápidos del caudal. La ASEM112 recuerda que los ciudadanos pueden consultar el nivel de riesgo de la zona en la que viven y conocer previamente las posibles vías de evacuación.

Qué hacer en casa ante lluvias intensas

La Comunidad recomienda revisar antes de la llegada de episodios de lluvias los tejados, bajantes, canalizaciones y desagües de las viviendas y retirar cualquier objeto que pueda impedir la salida del agua.

En las viviendas unifamiliares se aconseja disponer de una pequeña bomba de achique para hacer frente a posibles acumulaciones de agua en sótanos o garajes. Si se producen lluvias fuertes, la recomendación es proteger las puertas de acceso desde el exterior para impedir la entrada de agua o lodo. También se aconseja desconectar los suministros eléctricos y abandonar las plantas bajas si comienza a acumularse agua, buscando zonas elevadas. Ante una situación de emergencia, los ciudadanos deben mantenerse informados mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Un kit de emergencia preparado

La ASEM112 recomienda tener preparado en casa un kit básico de emergencia por si fuera necesario abandonar la vivienda. Este debe incluir documentación, medicamentos, una linterna, alimentos y agua, además de una radio a pilas. También se aconseja tener el teléfono móvil cargado y disponer de ropa de abrigo.

Durante una inundación, los servicios de emergencias piden alejarse de barrancos, cauces de ríos y arroyos y utilizar el vehículo únicamente cuando sea estrictamente necesario. Nunca se deben atravesar zonas inundadas, debido al riesgo de que la corriente pueda arrastrar a personas o vehículos. El teléfono 112 debe reservarse para situaciones de emergencia real, con el objetivo de evitar la saturación de las líneas.

El plan de emergencias de la Comunidad

Todas estas recomendaciones están recogidas en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Madrid (Inuncam), que establece los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias provocadas por fuertes lluvias.

El plan identifica las zonas susceptibles de quedar anegadas y establece la estructura de los servicios que deben intervenir, los recursos disponibles y las diferentes fases y situaciones de riesgo.

La Comunidad también dispone del sistema de alertas masivas ES-Alert, que permite enviar avisos directamente a los teléfonos móviles de la población cuando las previsiones meteorológicas o la evolución de una emergencia lo hacen necesario. Este sistema ya se utilizó en septiembre de 2023 durante la DANA que afectó al suroeste de la región.

Canal de Isabel II refuerza la vigilancia

En paralelo, Canal de Isabel II ha trasladado a los ayuntamientos las actuaciones preventivas que está desarrollando ante la posibilidad de episodios de precipitaciones intensas durante las próximas semanas.

La empresa pública mantiene una vigilancia reforzada de las redes de drenaje urbano y realiza trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de alcantarillado, colectores, imbornales, absorbederos, aliviaderos y tanques de tormenta.

Canal de Isabel II también ha pedido a los municipios que refuercen la limpieza viaria en las zonas próximas a los elementos de drenaje. La acumulación de hojas, residuos y otros materiales sobre las rejillas puede dificultar la entrada y evacuación del agua y favorecer la aparición de encharcamientos.