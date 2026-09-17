Operación contra el tráfico de cocaína y heroína con diez detenidos en Madrid y el sur de la región

La Policía Nacional ha detenido este jueves a al menos diez personas en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada desde primera hora de la mañana en Madrid y varios municipios del sur de la región. El dispositivo se centra en el distrito de Villaverde y se extiende a Móstoles, Fuenlabrada y Leganés.

El operativo contempla el registro de hasta 16 inmuebles contra el tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y heroína.

La mayoría de las actuaciones se concentran en Villaverde, donde se encuentra el principal bloque de inmuebles bajo sospecha. Los agentes también tienen previsto intervenir en viviendas situadas en las otras tres localidades incluidas en el dispositivo. Los registros se han iniciado a primera hora de este jueves y el operativo continúa abierto.

Diez detenidos por el momento

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a diez personas en el marco de la operación. La cifra podría aumentar a lo largo de la jornada a medida que avance el dispositivo y concluyan los registros previstos.

Por ahora, las fuentes policiales no han facilitado más detalles sobre los detenidos ni sobre las cantidades de droga que hayan podido ser intervenidas durante las actuaciones. La operación continúa en marcha en los distintos puntos de Madrid y de los municipios del sur de la Comunidad.

Villaverde concentra la operación

El distrito madrileño de Villaverde concentra la mayor parte de los registros previstos, aunque el despliegue policial también alcanza viviendas de Móstoles, Fuenlabrada y Leganés.

El objetivo del operativo es actuar contra una trama dedicada presuntamente al tráfico de sustancias estupefacientes, con especial atención a la distribución de cocaína y heroína.