¿Vas a ver a Shakira? Lo que puedes meter al concierto y lo que tendrás que dejar en la puerta

Madrid ultima los preparativos para recibir a Shakira y a los miles de seguidores que acudirán a sus doce conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La residencia europea de la cantante colombiana comienza este viernes 18 de septiembre y continuará los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Todos los conciertos comenzarán a las 20:30 horas. Las puertas exteriores estarán abiertas desde las 12:00, mientras que el acceso al estadio está previsto a partir de las 20:00. El espectáculo terminará alrededor de las 23:00, aunque el recinto permanecerá abierto hasta la una de la madrugada.

Por parte de la organización se recomienda llegar con antelación para facilitar los controles de seguridad y se informa sobre los elementos con los que se puede entrar en las instalaciones.

Los asistentes podrán entrar con una botella de agua de plástico blando de hasta 500 mililitros, pero deberá estar sin tapón. No se permitirán recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido, ni latas, camelbacks o envases de mayor capacidad.

También se podrá acceder con comida para consumo personal. En concreto, se admite un bocadillo o una pieza de fruta, siempre que estén envueltos en papel film.

Las bebidas alcohólicas y las sustancias ilícitas están prohibidas. Además, el personal de seguridad podrá impedir el acceso a personas que presenten signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Bolsos y mochilas con un tamaño máximo

Live Nation permitirá el acceso con bolsos y mochilas de hasta 40x20x20 centímetros o con una capacidad máxima de 20 litros. Estos objetos serán revisados antes de entrar al recinto. Quedan fuera los equipajes que superen esas dimensiones, así como neveras, sillas, mesas, colchonetas, tiendas de campaña y carpas.

Tampoco estarán permitidos los cascos de moto, ventiladores de mano, prismáticos, punteros láser ni objetos cortantes, punzantes o contundentes que puedan resultar peligrosos.

Móviles, cámaras y dispositivos electrónicos

Los teléfonos móviles sí están permitidos, al igual que los cargadores y las baterías externas pequeñas. Estas últimas deberán tener como referencia unas dimensiones máximas de 15x7x2 centímetros y un peso inferior a 250 gramos.

En cuanto a las cámaras, se podrán introducir modelos compactos destinados al uso personal, como las cámaras desechables o las Polaroid. No se admitirán cámaras profesionales o réflex, objetivos desmontables o intercambiables, trípodes, soportes ni palos de selfi. La prohibición se extiende a equipos de grabación, tabletas, ordenadores, iPads y drones.

Crema solar, paraguas y medicamentos

Entre los objetos permitidos figuran los abanicos, el maquillaje y la crema solar en envases de hasta 500 mililitros, siempre que no sean aerosoles. Los perfumes, desodorantes en espray y otros productos presurizados no podrán acceder al recinto.

SÍ se permite llevar un paraguas plegable compacto y sin punta. No están autorizados los modelos rígidos, las sombrillas ni los paraguas puntiagudos.

Las personas que necesiten medicamentos líquidos o semisólidos deberán presentar un justificante que acredite su uso. En cuanto a los animales, solo estarán permitidos los perros guía.

Pancartas y otros objetos prohibidos

Las pancartas deberán tener como máximo tamaño DIN A4 y no podrán llevar palo. Tampoco se permitirá la entrada con megáfonos, sirenas, fuegos artificiales, máscaras o material promocional que no haya sido aprobado.

Hay además una norma especialmente relevante para quienes entren al concierto: la entrada solo podrá escanearse una vez. Una vez dentro del recinto, quien salga no podrá volver a acceder al mismo concierto.