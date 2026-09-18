Ayuso explota ante la prensa y niega que ordenara comprar el ático: "Como ya no hay novio, ahora hay ático"

Isabel Díaz Ayuso volvió este viernes a enfrentarse a una batería de preguntas sobre el ático de Chamberí que la Comunidad de Madrid adquirió a través de Planifica Madrid. Menos de 24 horas después de que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, compareciera en la Asamblea para dar explicaciones sobre la operación y de que el Portal de Transparencia hiciera público el expediente, de 224 páginas, la presidenta madrileña mostró ante los medios su hartazgo por una polémica que, según sostuvo, lleva dos meses condicionando su agenda pública.

Ayuso se detuvo durante más de 17 minutos con los periodistas tras participar en un acto en Alcalá de Henares. Y lo hizo visiblemente molesta por la insistencia en una cuestión que ha centrado buena parte de las preguntas de las últimas semanas: si el inmueble estaba destinado a convertirse en su residencia oficial. Su respuesta volvió a ser tajante: "Jamás en la vida he pensado vivir en ese inmueble, no tengo el más mínimo interés en vivir en él, lo juro".

La presidenta insistió en que existe un rastro documental que acredita que, cuando Planifica Madrid compró el ático, ella estaba buscando una vivienda para sí misma. "Tengo miles de enlaces, tengo miles de pruebas. Cuando una persona se va a vivir a una casa, sea de compra o sea de alquiler, deja un rastro", afirmó. En ese sentido, pidió a los periodistas que acudieran a la inmobiliaria con la que contactó para comprobar cuándo comenzó sus gestiones.

"Cuando vean que no he mentido en ningún momento y que después sale la noticia del ático, comprenderán que yo jamás me he querido comprar una casa con dinero público para vivir yo", defendió. Y añadió otro argumento: "En siete años nunca he tenido una casa para vivir, ¿por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones? ¿Con qué finalidad?".

La presidenta madrileña aprovechó además para cuestionar el tratamiento que, a su juicio, recibe su vida personal. "Como ya no hay un novio, ahora hay ático. Y cuando no sea el ático será no sé qué", lanzó ante los periodistas. Ayuso reclamó que se formulen preguntas similares al resto de dirigentes políticos y recordó que no dispone de sueldo vitalicio, que tiene su retribución congelada desde hace 17 años y que se paga sus vacaciones, su vivienda y sus desplazamientos. "Yo creo que ya está bien", sentenció.

"No quiero saber nada de esa historia"

La presidenta aseguró que no quiere que el inmueble termine siendo utilizado por ella y desvinculó su decisión de venderlo de cualquier reconocimiento sobre su supuesto destino residencial. "No lo quiero para mí, para nada. No quiero saber nada de esa historia. Y por más que explico, por más que digo, da igual", lamentó.

Ayuso reiteró también las explicaciones ya dadas acerca de por qué llegó a visitar el ático pese a negar que estuviera destinado a convertirse en su casa. Según relató, existía la posibilidad de que pudiera acoger temporalmente su despacho mientras se desarrollaban las obras de Sol, pero ni siquiera había tomado una decisión definitiva cuando estalló la polémica.

"Si lo compran y estoy buscando un lugar donde puede que me lleve las oficinas, el despacho mío, pues por verlo. Pero es que ni siquiera tomé la decisión", explicó. A su juicio, el debate se precipitó hasta el punto de exigirle respuestas sobre decisiones que todavía no estaban tomadas: "¿Cómo puedo explicar algo que no ha sucedido?".

La presidenta puso como ejemplo las obras de Sol y las incertidumbres sobre sus plazos. "Yo no sé cómo van a ser las obras de Sol. Yo no sé si finalmente empiezan cuando tienen que empezar. No sé dónde me voy a ir", señaló.

"Mi competencia es gestionar 30.000 millones de euros"

Buena parte de la comparecencia giró también en torno al nivel de conocimiento y participación de Ayuso en los detalles técnicos de la operación. La presidenta rechazó que corresponda a su función entrar en cada pliego o contrato de la Administración autonómica.

"Gestiono 30.000 millones de euros. ¿Hago eso con cada pliego y con cada contrato? No puedo hacer eso. Tengo técnicos, tengo excelentes funcionarios que gestionan esas cuestiones", afirmó.

Y resumió así cuál considera que es su responsabilidad: "La mía es gestionar 30.000 millones de euros de presupuesto. Traer la Fórmula 1. Traer este centro de datos. Traer riqueza a Madrid. Traer prosperidad. Gestionar las mejores listas, los mejores servicios públicos". La presidenta volvió a reivindicar que no se le puede exigir conocer el detalle de cada decisión administrativa. "La mía no es gestionar inmuebles, la mía es gestionar la Comunidad de Madrid", sostuvo.

En este punto, Ayuso reprochó que mientras la Sierra Oeste sufría las consecuencias del fuego tuvo que responder de manera reiterada a preguntas sobre el inmueble.

"Me seguisteis todo el verano con todos los incendios forestales. Y nunca quisisteis preguntar una sola vez cómo se encontraba la gente. Gente que perdió sus casas, sus fincas, sus animales", lamentó. Según explicó, fue en ese contexto cuando decidió que el inmueble se pusiera a la venta: "Ya está en venta. Chao".

La venta y la subasta desierta

Sobre el hecho de que la subasta del ático haya quedado desierta, Ayuso atribuyó la falta de compradores al foco mediático que se ha situado sobre la vivienda. "Si tiene un dron encima, ¿quién es el guapo que va a comprar nada teniendo a la prensa persiguiéndolo?", preguntó.

La presidenta llegó a plantear que un eventual comprador podría enfrentarse posteriormente a un intenso escrutinio. "Porque lo siguiente, con la mafia de Estado que estoy soportando desde hace siete años, es que si alguien compra el ático, ¿qué va a pasar? Que luego ya la inspección fiscal y el arrase mediático contra el que osa comprarlo va a ser así", afirmó.

"No se ha dado una orden de ese tipo"

Durante el intercambio con los periodistas, Ayuso negó expresamente haber ordenado la búsqueda de una vivienda como la adquirida en Chamberí. "No, no se ha dado una orden de ese tipo", respondió cuando fue preguntada por si había dado instrucciones para buscar un inmueble de esas características.

También defendió que el dinero de la compra no se ha perdido y que el inmueble continúa formando parte del patrimonio de la Comunidad de Madrid. "Si es que está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido", afirmó.

La presidenta reclamó además que el análisis de la operación se haga con el mismo nivel de exigencia que se aplica al resto de administraciones y dirigentes políticos. "Me encanta el periodismo y el trabajo que hacéis, pero yo lo único que pido es que haya un poco de coherencia y que sea para todos por igual", recriminó.

Y volvió a pedir a los periodistas que contrasten directamente la información disponible: "Vayan al registro de la propiedad. Hagan investigación ustedes también". También les emplazó a consultar a la inmobiliaria con la que buscó su actual vivienda para comprobar que sus gestiones eran anteriores a que trascendiera la existencia del ático.

Ayuso cerró su intervención reivindicando precisamente esa versión: "Yo no me he comprado una residencia para vivir. No he mentido. Entonces, ¿qué más puedo hacer?". Y, después de casi 20 minutos de preguntas y respuestas, volvió a reclamar que el mismo ejercicio de fiscalización se extienda al resto de responsables públicos: "Yo de verdad contestaré las veces que haga falta, pero yo les animo también a que hagan el mismo ejercicio de transparencia con todos los demás".