De los tribunales a las páginas de 'El País': la tortuosa relación de los dos cirujanos del Ramón y Cajal

El cirujano del Ramón y Cajal que ha acusado a la Comunidad de Madrid de maquillar las listas de espera del hospital, Luis Alberto Martos, mantiene un conflicto con su superior, el jefe del servicio de Traumatología, Basilio José de la Torre, a quien acusa de perpetrar la manipulación, tal y como ya apuntó la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

Es más, Martos fue condenado por el juzgado de instrucción número 30 de Madrid por un delito leve de daños al considerar el juez probado que causó desperfectos al coche de De la Torre. En concreto, le habría pinchado las ruedas de su vehículo en 2024 cuando éste estaba estacionado en el párking del hospital.

La cámara de seguridad del aparcamiento grabó las imágenes que después serían aportadas al juzgado. "El denunciado se reconoce en la grabación, y afirma que se agacha para ver si dicho vehículo [desconociendo que perteneciera al jefe de servicio] era quien le había ocasionado a él los daños de su turismo. No obstante, del visionado de la grabación se desprende que, pese a que no se aprecie el momento exacto del pinchazo a ambos neumáticos, sí que revela un comportamiento plenamente compatible con la acción, ya que se observa al denunciado dar la vuelta al vehículo por detrás y dirigir el cuerpo para poder llevar a cabo con las manos, y algún objeto, la acción dañosa", señala la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

"El hecho de que el denunciante sea jefe de servicio y que, según el denunciado las relaciones no sean buenas – porque, pese a ser en su día residente del denunciante, es mejor cirujano y disfruta de mejor posición, provocando con ello la envidia y una situación de acoso que inicialmente denunció si bien luego no continuó por sugerencia de la dirección del centro – revela igualmente la existencia de un motivo para llevar a cabo la acción", sostiene el fallo

La sentencia también indica que el denunciado "ha pretendido buscar una coartada con los daños a su vehículo. Ahora bien, su testimonio pierde toda credibilidad desde el momento en que fue incapaz de identificar al trabajador que supuestamente le habría indicado que el causante de los daños era un vehículo de similares características a las del denunciante", afirma la sentencia que era recurrible y así lo hizo el doctor Martos, según sostienen las fuentes consultadas. Fue entonces cuando el denunciante – su jefe, el doctor De la Torre- no se presentó y, por tanto, el primero quedó finalmente absuelto, según aseguran a este periódico las mismas fuentes.

Ahora, este cirujano, el doctor Luis Alberto Martos, ha acudido a El País a denunciar a su jefe, actual enemigo irreconciliable pero con el que anteriormente mantuvo una amistad, según fuentes conocedoras de la relación entre ambos. También denuncia al director médico del centro, Rafael Martínez. Según Martos, ambos ordenaron rebajar la gravedad de los pacientes en espera de una cirugía para mejorar artificialmente la situación de sus listas de espera. Los cambios se hicieron en el sistema informático, y se habrían hecho, según denuncia, sin valorar en persona a esos pacientes y a espaldas de los cirujanos de traumatología que habían determinado la gravedad de esos casos.

Los hechos habrían ocurrido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, cuando 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal pasaron de la prioridad preferente (quienes deben ser intervenidos antes de 90 días) a la normal (operación antes de 180 días). De ese modo, los responsables ganaban tiempo para lograr el resultado esperado: que los pacientes fueran operados en plazo.

"Desde que hemos conocido esta noticia, hemos abierto unas diligencias de información interna para volver a revisar todo nuestro sistema", señaló, no obstante, la consejera de Sanidad Fátima Matute, quien añadió: "He de decir que es mentira que se estén maquillando las listas, que es un mantra que se intenta hacer ver y que, desde luego, son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en un medio de comunicación".

Y es que, además de esta denuncia en los tribunales, los dos jefes señalados solicitaron al gerente del Ramón y Cajal la apertura de un expediente por "conflictos internos y acoso" contra Martis que sigue en curso.

Martos, según informó el diario de Prisa, envió decenas de páginas con información interna que probarían su denuncia. No obstante, desde la Consejería aseguran que éstas están descontextualizadas y que, cualquier cambio, obedece a criterios exclusivamente clínicos.

De hecho, este mismo jueves Basilio de la Torre envió un escrito en el que explica estas órdenes dadas a los cirujanos. Frente al relato según el cual se habrían rebajado las categorías de determinados pacientes para ampliar sus tiempos de espera, el jefe del servicio sostiene que él mismo había trasladado a su equipo que no podía utilizarse la clasificación de manera ajena a las circunstancias clínicas y que, cuando un paciente era considerado preferente, debía ser operado dentro del plazo máximo establecido.

En su escrito, De la Torre explica que, en un correo electrónico dirigido a los miembros de su equipo, señaló que se estaban apuntando como preferentes para intervención quirúrgica a pacientes que, "por su situación clínica", debían tener una prioridad normal. Su advertencia, según recoge ahora el documento, no terminaba ahí: les recordaba que, si se producía ese cambio de categoría, los pacientes afectados debían ser operados en un plazo de 90 días, "acorde la normativa".

Y es que el jefe de Traumatología añade que comprobó que pacientes que habían pasado de prioridad normal a preferente estaban siendo intervenidos en fechas que superaban ese límite de 90 días. De la Torre asegura que trasladó entonces a los integrantes de su equipo que esa práctica suponía un incumplimiento de la normativa. El escrito concluye con una afirmación especialmente relevante para la controversia: "Si un paciente está clasificado como preferente deben operarle en el plazo máximo de 90 días y no más tarde, como yo mismo detecté que se estaba haciendo".

La investigación interna sobre lo sucedido continúa a estas horas pero desde la Comunidad de Madrid están convencidos de que el caso se reduce a las fuertes rencillas que existen entre ambos facultativos desde hace tiempo.