La criminalidad sube en Madrid y el delegado del Gobierno señala a Ayuso pese a que la seguridad es su competencia

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha atacado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al vincular su actuación política con el aumento de delitos contra las mujeres. Hay que recordar que las competencias en materia de seguridad corresponden al Gobierno de Pedro Sánchez y no al Ejecutivo autonómico.

Y es que Martín Aguirre ha aprovechado la presentación del Plan de Acción contra la Violencia Sexual para atacar a Isabel Díaz Ayuso, ya que el número de crímenes se ha incrementado. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, la criminalidad ha aumentado en la Comunidad de Madrid un 2,6 %. "Quiero recriminar con toda la firmeza del mundo la actitud de la presidenta Díaz Ayuso, que ni siquiera se ha dignado a contestar a la propuesta de participación para luchar contra la violencia sexual en la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

También ha aseverado que la falta de respuesta a esa iniciativa es un acto de "desprecio" y de "irresponsabilidad". Mientras tanto, la Delegación desoye las peticiones de reforzar con 1.500 agentes de policías y guardias civiles que la Federación de Municipios Madrileños pidió el pasado mes de junio.

Por su parte, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha argumentado que "tenemos un delegado del Gobierno que se pasa el día insultando a la presidenta de la Comunidad de Madrid en lugar de preocuparse de su principal responsabilidad, que es la seguridad de los madrileños". En ese sentido, ha comentado que "exigimos que completen las plantillas de Guardia Civil y Policía y no maquillen los datos de las relaciones de los puestos de trabajo. Y si no puede hacerlo, el que tiene que dimitir es el delegado del Gobierno".

Serrano ha apuntado que "el delegado del Gobierno está más preocupado de un inmueble de la Comunidad de Madrid que de acabar con los narcopisos o garantizar la seguridad de los madrileños en sus propias viviendas".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho: "A mí lo que me gustaría saber es la evolución en el ámbito de los delitos sexuales y los delitos por reyertas con armas blancas". Ha exigido que se refuercen las plantillas de policía. Para ello, Almeida ha pedido a la Delegación del Gobierno que "tiene que reforzar los medios para evitar ese aumento de las agresiones sexuales y ese aumento de reyertas, que es lo que verdaderamente me preocupa".