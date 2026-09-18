Madrid desmiente a la consejera de Castilla-La Mancha y niega que las bacterias del Tajo en Toledo procedan de la región

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han desmentido las acusaciones de la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, que ha responsabilizado a la región madrileña y a la capital de la mala calidad del agua que llega al Tajo a su paso por Toledo.

Madrid sostiene que los datos difundidos no permiten atribuir científicamente a la Comunidad las bacterias detectadas y cuestiona las conclusiones que se han extraído del estudio utilizado por la consejera.

Gómez ha defendido que la situación de contaminación del río está relacionada, entre otras cuestiones, con el funcionamiento del sistema de depuración de Madrid. La consejera ha señalado como una de las causas "la situación de incumplimientos del sistema de depuración de Madrid".

Según Gómez, Madrid "no están cumpliendo parámetros de nitrógeno y de fósforo", algo que, a su juicio, "conlleva el que en muchas ocasiones se puedan dar situaciones que permita, entre otras cuestiones, el que pueda haber crecimiento de bacterias patógenas dentro de las aguas del propio río y que evidentemente merman su calidad".

La consejera también ha apuntado a la presencia de restos fecales. "Además, hay que tener en cuenta que si hay también restos fecales es porque realmente de algunas depuradoras se estará vertiendo de forma directa al río sin ningún tipo de tratamiento", ha asegurado.

No obstante, Gómez ha precisado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene constancia de que exista actualmente un riesgo derivado de vertidos incontrolados procedentes de las depuradoras de Toledo. "No nos consta que en estos momentos exista ese riesgo por parte de ningún vertido incontrolado de depuradoras de la provincia de Toledo", ha afirmado.

Madrid cuestiona el estudio

Frente a estas afirmaciones, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital consideran que el estudio empleado para sustentar las acusaciones no permite establecer que las bacterias encontradas en Toledo procedan de Madrid.

Según la respuesta de ambas administraciones, el trabajo fue realizado por un estudiante de fin de grado, no incluye un año hidrológico completo y analiza varios puntos situados en el entorno de Toledo. Madrid reconoce que acredita la existencia de contaminación microbiológica que debe investigarse, pero subraya que no realizó un seguimiento continuo desde las salidas de Madrid, no caracterizó los distintos afluentes y puntos de vertido existentes a lo largo del recorrido y no incorporó trazadores capaces de determinar si la contaminación es de origen humano o animal.

Por ello, Madrid considera que "no puede afirmarse que las bacterias encontradas en Toledo procedan de Madrid". En el recorrido entre ambas zonas, explica, se producen procesos naturales de "autodepuración, mortalidad bacteriana, sedimentación, dilución y posibles aportes intermedios".

La Comunidad y el Ayuntamiento añaden que para determinar el origen de la contaminación sería necesario conocer "el tiempo de viaje, los caudales, las condiciones meteorológicas y las cargas incorporadas en cada tramo".

Además, Madrid considera "parcial e interesada" la información trasladada por la consejera y señala que el propio estudio establece que las estaciones depuradoras "contribuyen a la carga global, pero no se comportan como puntos calientes aislados en comparación con la contaminación difusa ya presente en el cauce principal".

Gómez reclama el agua del Sorbe para Castilla-La Mancha

Las declaraciones de la consejera también han incluido críticas al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y al líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en relación con la política hídrica.

"Yo no sé qué información tendrá el señor López Miras, a lo mejor es un presidente súper privilegiado, porque desde luego a nuestro presidente nadie le ha contado en qué consiste esa modificación de las reglas de explotación, y muchísimo menos a esta consejera", ha afirmado Gómez.

La consejera ha acusado además a López Miras de "llamar a la sublevación y a no cumplir absolutamente ninguna norma y a que se salten todas las sentencias del Tribunal Supremo". Y ha dirigido sus críticas a Núñez por permanecer, según sus palabras, "callado" pese a haber defendido el cumplimiento del Pacto del Agua de Castilla-La Mancha.

"Una de las principales premisas del pacto del agua de Castilla-La Mancha es que Castilla-La Mancha tiene que contar con sus recursos hídricos necesarios y que solo en el caso de que sobre se pueda llevar a otros sitios", ha sostenido.

Gómez también ha acusado a los dirigentes murcianos de esperar a que Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno para resolver sus problemas hídricos. "Se quieren llevar el agua del Sorbe a Madrid sin ningún miramiento y tampoco sin ninguna contestación a la señora Ayuso", ha afirmado la consejera.

La propuesta de Castilla-La Mancha para gestionar el agua

Gómez también ha explicado la propuesta de la Junta para solucionar los problemas del sistema de abastecimiento de varios municipios. "Lo que hay que hacer es, de una vez por todas, arreglar todo el sistema y dotarles de eficiencia", ha señalado.

Para ello, ha explicado que han propuesto a la Mancomunidad que firme un convenio con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para que el sistema pase a ser gestionado por el Gobierno regional a través de esta entidad.

"Todas las infraestructuras que sean necesarias las pueda acometer el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha explicado Gómez, que ha cifrado en una "previa valoración" de más de 14 millones de euros la inversión necesaria.

La consejera considera que los ayuntamientos afectados no pueden asumir ese desembolso y ha señalado que están a la espera de que la Mancomunidad decida si cede el sistema a la Junta o continúa gestionándolo de forma independiente. "De una forma o de otra, nosotros seguiremos apoyándoles y ayudándoles para que no falte el agua a ningún vecino y vecina de estos municipios", ha añadido.

Madrid defiende sus depuradoras y señala al Gobierno

Por su parte, la Comunidad de Madrid asegura que cuenta con un sistema de saneamiento y depuración gestionado por el Canal de Isabel II que depura más de 500 hectómetros cúbicos de aguas residuales al año. Además, sostiene que actualmente no existe ningún expediente sancionador por la operación de las depuradoras madrileñas por incumplimiento de los parámetros de vertido.

Madrid recuerda asimismo que el control de la calidad de las masas de agua, la vigilancia de los vertidos autorizados, la inspección de posibles vertidos ilegales y la evaluación del estado ecológico del río corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca dependiente de la Administración General del Estado.

Las administraciones madrileñas advierten también de que no deben confundirse los criterios sanitarios de las aguas de baño con los límites aplicables a las autorizaciones de vertido. Superar un indicador de baño, señalan, acredita un riesgo para ese uso recreativo, pero no demuestra por sí solo que una depuradora concreta haya vertido aguas sin tratar o haya incumplido su autorización.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid destaca las inversiones que está realizando en sus instalaciones de depuración, entre ellas Rejas y Valdebebas, y asegura que puede acreditar el funcionamiento y cumplimiento de las depuradoras ya adecuadas.

El Consistorio pone además el foco en las actuaciones de La China, Butarque y Sur, declaradas de interés general del Estado. Según el Ayuntamiento, estas obras requieren el impulso del Ministerio y el Gobierno de la Nación debe 1.200 millones de euros para su construcción.

El Ayuntamiento sostiene que un protocolo suscrito en 2009 con el Ministerio establecía que estas depuradoras debían ser ejecutadas y financiadas por el Gobierno de la Nación. Según el Consistorio, las obras todavía no se han iniciado y Madrid ha enviado 12 cartas y mantenido cuatro reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica sobre esta cuestión.