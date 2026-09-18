Sol pasa al ataque por el ático: publica el expediente y anuncia querellas contra Espinar y Bergerot y un escrito a RTVE

El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió este jueves pasar al ataque contra la oposición tras 50 días de polémica en torno al ático que la empresa pública Planifica Madrid adquirió por 6,3 millones de euros en el Paseo del General Martínez Campos [Chamberí].

Así, coincidiendo con la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, a petición propia, el portal de transparencia hacía público el expediente completo del inmueble.

En él se informan de las razones que llevaron a adquirir este ático. Y entre ellas está el contar con un inmueble institucional, que tuviera una zona destinada a trabajo pero también un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o las propias autoridades de la Comunidad de Madrid. Es decir, la documentación deja claro que no se compró para destinarlo a vivienda oficial de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, como sostiene la oposición, pero sí queda patente que no iba a servir exclusivamente como oficina durante unas obras en la Real Casa de Correos sino también como alojamiento temporal de autoridades del Gobierno madrileño.

Y es que también se explica que, entre los objetivos, estaba el de disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que puedan prolongarse en el tiempo y que puedan requerir de un inmueble de estas características, como ocurrió con la pandemia de Covid-19.

"La Comunidad de Madrid nunca compró un inmueble para residencia oficial de la presidenta quien, como siempre, vive en su propia casa. Lo hemos dicho siempre, pero mienten y lo saben. […] Toda esta documentación e información demuestra que el PSOE y Más Madrid han estado buscando un fantasma todo el verano con el que tapar sus propias vergüenzas", espetó en el hemiciclo García Martín, que instó a los diputados de estos dos partidos a pedir perdón y a "reconocer que han mentido". "Y dimitan de todos sus cargos, si aún les queda algo de dignidad".

Pero el consejero quiso terminar su intervención en la Asamblea lanzando varios anuncios. "Les anunció que he pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid - Manuela Bergerot- y el PSOE - Mar Espinar- por un delito continuado de injurias y calumnias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra mi persona como consejero de Presidencia".

Precisamente, horas antes la propia Ayuso había retado a Bergerot, después de que la portavoz de Más Madrid volviera acusarle de corrupción. "Ahora solo tiene que terminar de dar un paso para ser coherente y es decir exactamente lo que ha dicho aquí en un micrófono en un medio de comunicación y, en los tribunales, hablamos".

"Igualmente, les anuncio que pediremos a RTVE que rectifique de todo lo publicado en su programación en el último mes y medio en relación con la adquisición de este inmueble: es decir, la rectificación de 25 horas, el 80% de sus programas, donde se han dedicado a verter mentiras, mientras obviaban la invasión de Ceuta y la corrupción y el caos en la gestión del Gobierno de Sánchez", añadió el consejero. En este punto, García recordó que la Justicia ya les dio la razón una vez la razón y pidió a RTVE que rectificara una noticia, algo que aún "no ha hecho".

El ático salió a la venta el pasado 7 de agosto junto a otros cuatro inmuebles de propiedad pública en la Gran Vía y divididos en dos lotes, con un plazo de un mes para la presentación de ofertas, que expiró el 7 de septiembre.

El consejero, durante su comparecencia, aprovechó para anunciar que la Comunidad de Madrid ha recibido una oferta por los 4 inmuebles de la calle Gran Vía por cerca de 12 millones de euros; y que el inmueble de Martínez Campos se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación. Esto se produce después de que la subasta del inmueble haya quedado desierta.

La Comunidad de Madrid no ha recibido una sola oferta por el polémico ático del paseo de Martínez Campos, algo que no sorprende al Gobierno madrileño después de que haya estado en el centro del huracán el último mes y medio. "No esperábamos otra cosa por la mala publicidad", sostienen las fuentes consultadas. Así, el consejero anunció este jueves que el ático permanecerá a la venta hasta que consigan venderlo.

El próximo mes de octubre se reunirá el Consejo de Administración de Planifica Madrid para elevar a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta por importe de casi 23 millones: 20 millones para seguir con las labores de reconstrucción en la Sierra Oeste y 2,9 millones a la Agencia de Vivienda Social para que pueda atender las necesidades de las personas más vulnerables que han perdido su vivienda habitual en los incendios, anunció también García.