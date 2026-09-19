Ayuso acelera con los centros de datos y alerta sobre la normativa estatal: "Pone en riesgo 26.000 millones"

La Comunidad de Madrid sigue reforzando su posición como principal polo de centros de datos de España. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, colocó este viernes en Alcalá de Henares la primera piedra del nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de Nabiax, un proyecto que supondrá una inversión de 800 millones de euros y que prevé generar 1.000 empleos durante su construcción.

Durante el acto, Ayuso reivindicó el papel estratégico que están adquiriendo estas infraestructuras para la economía y para la prestación de servicios públicos. La presidenta destacó que los centros de datos son ya "presente y futuro" para ámbitos como los hospitales y las universidades, pero también para el comercio electrónico y las plataformas digitales.

La dirigente madrileña aprovechó además para reivindicar la colaboración entre las administraciones y las empresas. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid queremos acompañar estas inversiones para seguir prosperando y facilitarles las cosas", afirmó, antes de apostar por una "defensa férrea" de la colaboración público-privada y la necesidad de confiar en la iniciativa empresarial "y no estar para lastrar esa inercia ni vivir de ella".

Las cifras dan cuenta del crecimiento de este sector en la región. Madrid cuenta actualmente con 56 iniciativas de centros de procesamiento de datos, de las que 41 ya están en funcionamiento y otras 15 se encuentran en construcción. A ellas se suman 40 proyectos en previsión, que representarían una inversión cercana a los 15.000 millones de euros.

Según los datos ofrecidos por Ayuso, este desarrollo mantiene a la Comunidad de Madrid como líder nacional en centros de datos y con un ritmo de crecimiento superior al de otros grandes mercados europeos como Frankfurt, Londres, Ámsterdam o París.

Pero mientras Madrid trata de seguir captando nuevas inversiones, el Gobierno central prepara ya una regulación para este sector sobre la que advirtió Ayuso. La presidenta madrileña rechazó la que calificó de "persecución regulatoria" y advirtió de que el proyecto de Real Decreto puede poner en riesgo 26.000 millones de euros de inversiones y 14.000 empleos en la Comunidad.

Ayuso cuestionó especialmente que los nuevos requisitos puedan aplicarse con carácter retroactivo a proyectos que ya han iniciado su desarrollo. A su juicio, estas condiciones generan incertidumbre entre los inversores y pueden comprometer la capacidad de España para atraer nuevos proyectos tecnológicos.

"Hemos presentado un conjunto de alegaciones", explicó la presidenta, que consideró que "después de tantas políticas energéticas fallidas no se puede ahora resolver restringiendo la demanda".

La presidenta madrileña sostuvo que el problema de la saturación de la red no debería abordarse únicamente mediante restricciones al consumo energético, sino mediante el refuerzo de las infraestructuras. "En lugar de dar más libertad se quita, y eso nunca ha funcionado", afirmó.

En este sentido, Ayuso advirtió de que las nuevas exigencias pueden acabar generando "inseguridad jurídica" y haciendo de España "un lugar poco fiable para invertir". La Comunidad de Madrid, añadió, ya ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto.

La presidenta también destacó que el sector de la digitalización y los datos ha reaccionado conjuntamente ante la nueva regulación. Según señaló, las empresas del ámbito tecnológico se han unido para trasladar sus críticas y preocupaciones ante unas medidas que, a juicio del Ejecutivo madrileño, podrían afectar especialmente a una región que concentra buena parte de la actividad de centros de datos de España.

El proyecto de Nabiax en Alcalá será el quinto centro de la compañía en la Comunidad de Madrid, dentro de una red que alcanza los 14 centros en todo el mundo.

La nueva infraestructura tendrá una capacidad de 80 megavatios (MW) y estará orientada a alojar soluciones de inteligencia artificial y servicios cloud. El centro contará con un suministro eléctrico procedente al 100% de energías renovables y con un sistema de refrigeración que la compañía presenta como pionero en España.

Uno de los elementos destacados del proyecto es precisamente su sistema de refrigeración, que empleará el mismo volumen de agua de la red durante toda la vida útil de la instalación. Con ello, el nuevo CPD busca combinar el crecimiento de la capacidad tecnológica con un menor impacto sobre el consumo de recursos.