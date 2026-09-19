Detenido en Madrid un anciano de 85 años tras asesinar a la exmujer de su hijo

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años por la muerte violenta de una mujer de 47 años en una vivienda de la calle Ferrocarril, 30, del distrito de Arganzuela.

El aviso ha sido recibido a las 11:00 y, a la llegada de los sanitarios del Summa 112 al domicilio, han confirmado el fallecimiento de la mujer, que presentaba señales de estrangulamiento, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

Por su parte, la Policía Nacional ha confirmado también a esta agencia de noticias que han recibido el aviso de un hombre que había llamado a su hijo manifestando que había cometido un hecho grave y estaba a la espera de la llegada de la Policía. El hombre detenido es el exsuegro de la víctima.

Los agentes de la Policía Municipal han sido los primeros en llegar al inmueble, donde han encontrado a la mujer en parada cardiorrespiratoria y han iniciado maniobras de soporte vital básico sin éxito.

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de la muerte, y el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.