Más de 1.400 aspirantes se examinan en Ifema para las nuevas plazas de conductor de la EMT

Un total de 1.431 aspirantes se han dado cita este sábado en el pabellón 14 de Ifema para participar en la prueba de oposición convocada por la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Este examen tiene como objetivo cubrir las nuevas plazas de conductor de autobús, en el marco del proceso impulsado por el Ayuntamiento de Madrid con el fin de reforzar y mejorar el servicio de transporte público en superficie de la capital española.

Tal y como ha informado el propio Consistorio madrileño, esta convocatoria corresponde a la segunda fase del proceso selectivo. Durante la jornada, los candidatos han tenido que enfrentarse a una serie de exámenes teóricos que han evaluado sus conocimientos profesionales en el ámbito de la conducción, así como otras materias relevantes como la igualdad y la prevención de riesgos laborales. Además, la prueba ha servido para medir sus aptitudes y diversas competencias personales necesarias para el desempeño del puesto.

La convocatoria original fue anunciada el pasado mes de abril por la EMT. El examen se iba a celebrar este jueves 17 de septiembre a las 8.00, pero fue aplazado. Algo que ha sido utilizado esta semana por la izquierda y los medios afines para venderlo como una chapuza que debaja sin explicación a los aspirantes a 24 horas del examen.

Fue la vicealcaldesa y delegada de Seguridad de Madrid, Inmaculada Sanz, quien explicó la situación en la rueda de prensa en Cibeles posterior a la Junta de Gobierno municipal. La decisión, comunicada a los aspirantes, se tomó a instancias de una petición expresa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para evitar dejar sin personal a numerosas rutas escolares de la región, tal y como explicó Sanz.

Según señalaba, una parte importante de las personas inscritas en el proceso trabaja actualmente como conductora de autobuses escolares, por lo que su asistencia simultánea al examen podía provocar dificultades para cubrir estos servicios.

"Dado que muchos de esos opositores están en estos momentos en las rutas escolares, sobre todo en determinados puntos de la Comunidad de Madrid, se podía dar una situación de dificultad y que no se pudieran atender esas rutas", argumentaba Sanz. Y ante el "número muy relevante" de aspirantes afectados, el Consistorio decidió aceptar la solicitud del Gobierno regional y trasladar la convocatoria al fin de semana. El propósito principal de la entidad con este examen es incorporar nuevos profesionales que permitan fortalecer significativamente la red de autobuses urbanos y garantizar una mayor frecuencia y calidad en el servicio. Los aspirantes que logren superar esta exigente fase teórica deberán realizar posteriormente una prueba práctica de conducción y, como último paso, someterse a un exhaustivo reconocimiento médico que certifique su idoneidad para el cargo. Para poder concurrir a este proceso de selección, los candidatos han tenido que cumplir con una serie de requisitos estrictos. Entre ellos, destaca la necesidad de contar con el permiso de conducción de clase D con al menos seis meses de antigüedad y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) plenamente en vigor. Asimismo, se exige disponer de un mínimo de diez puntos en el carné de conducir y demostrar una experiencia acreditada de al menos medio año en el transporte de viajeros, además de estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o alguna titulación equivalente. Refuerzo de la plantilla municipal Desde fuentes municipales se ha querido poner en valor el importante esfuerzo de contratación llevado a cabo durante los últimos años para reforzar de manera constante la plantilla de conductores de la EMT. En este sentido, los datos reflejan que, desde noviembre de 2019 hasta el actual mes de septiembre de 2026, la empresa pública ha logrado incorporar a un total de 2.392 profesionales del volante. Solo durante el presente año se han sumado a la plantilla 240 nuevos operarios, de los cuales cinco proceden de procesos de movilidad interna dentro de la propia empresa.

Finalmente, estas mismas fuentes han subrayado que el ritmo de las contrataciones ha experimentado una notable intensificación en los ejercicios más recientes. Esta aceleración se ha traducido en la incorporación de 322 conductores a lo largo del año 2023, seguidos de otros 369 en 2024 y hasta 478 en 2025.

Todo ello responde a una clara estrategia municipal de fortalecimiento del transporte público urbano, una apuesta decidida por ofrecer a los ciudadanos una alternativa de movilidad más eficiente, moderna y sostenible.