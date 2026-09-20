Liderazgo indiscutible de la sanidad madrileña: ocho hospitales, entre los mejores del mundo

Ocho centros sanitarios de la región han logrado situarse en el prestigioso listado World's Best Specialized Hospitals 2027 ("Mejores hospitales especializados del mundo en 2027"), elaborado por la revista estadounidense Newsweek en colaboración con Statista. Según el Gobierno autonómico, todos estos centros han mejorado su clasificación respecto a la edición del pasado año en uno o varios campos médicos, consolidando el prestigio internacional de la sanidad madrileña.

En concreto, la séptima edición de este informe incluye a los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, el centro pediátrico Niño Jesús y la Fundación Jiménez Díaz, situados en la capital, además del Puerta de Hierro, ubicado en la localidad de Majadahonda.

La clasificación identifica a los centros líderes a nivel mundial en trece especialidades médicas, ofreciendo una evaluación que valora la especialización y excelencia de los centros en diferentes áreas. Las especialidades son Cirugía cardíaca, Cardiología, Endocrinología, Aparato Digestivo, Nefrología –incluida por primera vez–, Neurología, Neurocirugía, Obstetricia y Ginecología, Oncología, Cirugía ortopédica y Traumatología, Pediatría, Neumología y Urología.

Los datos reflejan que La Paz, el Gregorio Marañón y el 12 de Octubre logran un puesto destacado en todas las categorías. Por su parte, el Ramón y Cajal sobresale en ocho disciplinas clínicas y mejora su posición en tres, mientras que La Paz asciende puestos en ocho y el 12 de Octubre hace lo propio en seis áreas distintas.

Desglose por especialidades

Si se analiza el área de Neurocirugía, los cuatro primeros centros españoles son el Gregorio Marañón, La Paz, 12 de Octubre y Ramón y Cajal. En el ámbito de la Cirugía cardíaca, los tres primeros puestos a nivel nacional también recaen en el Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de Octubre, seguidos del Puerta de Hierro en la sexta posición.

En Neumología, la representación española vuelve a estar encabezada por el Gregorio Marañón, el 12 de Octubre y La Paz. Respecto a Pediatría, el Niño Jesús sube ocho puestos para liderar la lista nacional, acompañado de cerca por La Paz y el Gregorio Marañón.

Disciplinas como Cardiología, Urología y Endocrinología tienen como líderes destacados a La Paz y al Gregorio Marañón, seguidos muy de cerca por el 12 de Octubre y el Ramón y Cajal. Del mismo modo, en áreas como Oncología y Aparato Digestivo, los hospitales públicos madrileños copan las primeras posiciones en los ránquines nacionales.

La lista elaborada por Newsweek se fundamenta en tres pilares independientes: las recomendaciones de especialistas y profesionales del sector recogidas mediante encuestas globales, certificaciones y acreditaciones de calidad relevantes en cada disciplina y los indicadores de la satisfacción de los pacientes.