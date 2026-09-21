Desarticulan una organización que estafó más de 90.000 euros con reclamaciones falsas de pérdida de equipaje en Barajas

La Guardia Civil ha identificado e investigado a 22 personas por su presunta participación en una organización criminal dedicada a estafar a compañías aéreas mediante reclamaciones falsas por equipajes supuestamente perdidos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando una aerolínea detectó hasta 71 reclamaciones por pérdida de equipaje, con un valor de entre 1.500 y 1.800 euros cada una. El importe total de las pérdidas superaba los 90.000 euros.

Los investigadores detectaron un elemento común en todas las reclamaciones: se utilizaba el mismo número de teléfono o dirección de correo electrónico como contacto con el supuesto damnificado. A partir de este indicio, la Guardia Civil pudo determinar el procedimiento utilizado por el grupo para obtener los pagos de las compañías.

Los menores sacaban las maletas

La organización facturaba equipajes en vuelos nacionales de bajo coste y, posteriormente, comunicaba falsamente a la aerolínea que las maletas se habían extraviado.

Para llevar a cabo el engaño, utilizaban a menores de edad, que eran los encargados de sacar las maletas del aeropuerto. Después, un miembro de la familia mayor de edad presentaba la reclamación por la supuesta pérdida del equipaje.

La compañía realizaba entonces las comprobaciones correspondientes. Al no localizar las maletas, procedía al abono de la cantidad correspondiente.

La Guardia Civil ha identificado e investigado a 22 presuntos integrantes de la organización por estos hechos. Los investigados han pasado a disposición judicial y, según la información facilitada por el Cuerpo de Seguridad, la mayoría cuenta con antecedentes previos.