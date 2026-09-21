Detenido en Alicante el novio de una mujer encontrada muerta en su casa de Leganés

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un hombre de 35 años por su presunta relación con la muerte de su pareja, una mujer de 34 años cuyo cadáver fue localizado el pasado sábado en su vivienda de Leganés. Ambos eran de nacionalidad española.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó de que el padre de la víctima llamó al 091 alrededor de las 15:15 horas del sábado, después de encontrar a su hija muerta en el domicilio. El hombre accedió a la vivienda con sus propias llaves porque no tenía noticias de ella.

La mujer presentaba signos de violencia y según fuentes policiales indicaron a EFE, la víctima tenía diversas heridas de arma blanca y no se descarta que la muerte se hubiera producido días antes. El cuchillo recuperado en la escena del crimen contenía restos biológicos, aparentemente manchas de sangre, y ya está siendo analizado por los laboratorios de criminalística.

El sospechoso fue localizado en Alicante

Los investigadores realizaron varias gestiones hasta determinar la identidad del presunto autor. Según las fuentes consultadas por EFE, se trataba de la pareja de la fallecida. La Policía logró localizarlo en San Juan, en la provincia de Alicante, en menos de 24 horas desde el hallazgo del cadáver.

Agentes del Grupo VI de Homicidios se desplazaron hasta Alicante para participar en el operativo junto a efectivos del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio y deberá pasar a disposición de la autoridad judicial. Las fuentes policiales consultadas por EFE señalaron que la pareja convivía desde hace año y medio y no existían denuncias previas entre la víctima y su pareja.