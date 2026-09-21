El Ayuntamiento cifra en torno 1.100 las personas que duermen en la calle

El Ayuntamiento de Madrid sitúa en torno a 1.100 personas el número de personas que pernoctan habitualmente en las calles de la capital. La cifra, según la Dirección General de Inclusión Social, se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años, aunque todavía no están disponibles los datos correspondientes a 2026. La directora general de Inclusión Social, Laura Castaño, ha ofrecido los datos durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, sobre la presencia de asentamientos en parques y espacios públicos.

Castaño ha detallado que el promedio de personas que pernoctaron en la calle fue de 1.015 en 2025, frente a las 1.116 contabilizadas en 2024 y las 1.032 de 2023. "Se mantiene prácticamente estable, con una ligera variación al alza o a la baja, pero podemos decir que está en torno a 1.100 personas", ha señalado Castaño. El Ayuntamiento todavía debe incorporar los datos correspondientes a 2026 para completar la evolución de los últimos ejercicios.

Tiendas de campaña y asentamientos

Durante la comisión, Cabello ha señalado que el fenómeno ha evolucionado durante los últimos años y ha advertido de la presencia de tiendas de campaña, chabolas y agrupaciones de personas en diferentes parques y jardines de la capital. Entre los espacios mencionados figuran Arturo Soria, el parque del Oeste, la Casa de Campo y el parque de la Ventilla, además de otros puntos de Madrid.

La responsable municipal ha recordado que el sinhogarismo es un fenómeno "persistente" en las grandes capitales europeas y ha defendido las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento dentro de la Estrategia Municipal de Prevención y Atención a las Personas sin Hogar. "No es un problema fácil", ha apuntado.

El Ayuntamiento reforzó el año pasado los dispositivos municipales destinados a la atención de las personas sin hogar con 18 profesionales adicionales, hasta superar los 60 trabajadores. Estos se distribuyen entre los equipos tradicionales de atención en calle y los especializados en asentamientos. Además de intervenir directamente con las personas que viven en estos espacios, los equipos mantienen contacto con comerciantes y asociaciones vecinales para conocer el impacto de los asentamientos y abordar posibles usos inadecuados de la vía pública. Según ha explicado Castaño, esta labor persigue compatibilizar la atención a las personas sin hogar con el cuidado y mantenimiento del entorno urbano.

La responsable municipal también ha destacado la ampliación de los recursos destinados a facilitar alternativas residenciales. Entre las medidas mencionadas figura la apertura de 32 plazas en el centro Pedro Meca. A ellas se suman recursos residenciales especializados, entre ellos viviendas destinadas a mujeres sin hogar y víctimas de violencia de género, así como programas orientados al acceso a una vivienda.

Las actuaciones forman parte de la Estrategia Municipal de Prevención y Atención a las Personas sin Hogar, mediante la que el Ayuntamiento aborda tanto la atención en la calle como la incorporación progresiva de recursos residenciales.