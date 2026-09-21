F1, tenis y música: el negocio de los eventos en Madrid supera los 1.254 millones

Ifema Madrid, el Gran Premio de España de Fórmula 1, el Mutua Madrid Open y la temporada de conciertos del Riyadh Air Metropolitano se han consolidado como grandes motores de la economía de los eventos en Madrid, según un análisis elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Los cuatro grandes acontecimientos de 2026 incluidos en el estudio —Fórmula 1, temporada musical del Riyadh Air Metropolitano, Mutua Madrid Open y visita del papa León XIV— acumulan un impacto económico estimado de al menos 1.254 millones de euros, cifra que podría superar los 1.328 millones cuando todavía quedan aproximadamente tres meses para finalizar el año.

Este subtotal provisional no incorpora la actividad anual conjunta de Ifema Madrid, cuya última evaluación global disponible corresponde a 2024, con el objetivo de no mezclar ejercicios ni duplicar impactos.

La Fórmula 1 presenta una estimación de 467 millones de euros, 8.850 empleos y cerca de 83 millones en impuestos y cotizaciones. El análisis elaborado por PWC incorpora las ventas generadas por la prueba y las inversiones necesarias para su puesta en marcha, por lo que deberá diferenciarse en futuras ediciones el impacto inicial del retorno recurrente. La temporada musical del Riyadh Air Metropolitano habría generado un impacto económico directo de 245,5 millones y un impacto total de entre 417 y 491 millones, al incorporar los efectos indirectos e inducidos sobre el turismo, la hostelería, la restauración, el comercio, el transporte, los servicios y el empleo.

El ciclo de 23 conciertos habría atraído además a cerca de 691.000 visitantes no residentes, responsables de un gasto estimado de 124,4 millones en la ciudad, y producido un retorno fiscal de entre 41 y 45 millones. Entre las grandes convocatorias destaca la residencia de Bad Bunny, con diez conciertos y un impacto estimado de hasta 212 millones. El Mutua Madrid Open habría aportado otros 250 millones de euros y generado 3.400 puestos de trabajo, mientras que el impacto económico atribuido a la visita del papa León XIV superaría los 120 millones.

Ifema, motor estructural

Por encima de estos acontecimientos individuales, el Instituto Coordenadas sitúa a Ifema Madrid como el principal motor permanente de la economía de eventos de la Comunidad. Su actividad generó en 2024 un impacto de 5.779 millones de euros, contribuyó a crear o mantener 47.691 empleos y produjo una aportación fiscal de 1.064 millones.

Durante ese ejercicio, Ifema acogió 740 eventos y encuentros, recibió a más de 4,06 millones de visitantes y reunió a más de 34.400 empresas expositoras. Entre los sectores más beneficiados se situaron la hostelería, con 1.029 millones de impacto; la industria manufacturera, con 784 millones; el transporte y almacenamiento, con 556 millones; y el comercio, con 461 millones.

El Instituto Coordenadas considera que estas cifras confirman la consolidación de Madrid como una economía de grandes eventos, sustentada en la complementariedad entre ferias profesionales, congresos, competiciones deportivas, conciertos internacionales y grandes convocatorias extraordinarias. El reto será aumentar el gasto retenido en el territorio, extender sus beneficios a más municipios y proveedores regionales y establecer una metodología común que permita comparar el impacto real de cada acontecimiento.