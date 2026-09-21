La Delegación del Gobierno en Madrid publicita desde su cuenta institucional el nuevo canal de izquierdas 'La Séptima'

La Delegación del Gobierno en Madrid ha utilizado su cuenta oficial en redes sociales para publicitar la presentación de La Séptima, la nueva televisión privada de izquierdas que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

La publicación institucional destaca el proyecto audiovisual y las palabras de su CEO, José Miguel Contreras, sobre el supuesto "sesgo ideológico potente vinculado a ideas conservadoras" de las televisiones privadas.

📺 El próximo 5 de noviembre llega a la televisión española un nuevo canal generalista, en abierto y para todos. "Actualmente, la oferta de las tv privadas tiene un sesgo ideológico potente vinculado a ideas conservadoras. En el ámbito del mundo progresista, hay un vacío… pic.twitter.com/fSjfzra8O6 — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) September 21, 2026

La presentación ha tenido lugar este lunes durante los desayunos de New Economy Forum y ha contado precisamente con la presencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La Delegación ha compartido el anuncio del nacimiento del nuevo canal junto a un vídeo en el que Contreras explica las características de la cadena y su orientación.

El CEO de La Séptima ha asegurado durante el acto que en el ámbito "progresista" existe actualmente "un vacío absoluto y total". El nuevo canal se presenta como una televisión generalista, en abierto y para todos, con el inicio de sus emisiones previsto para el 5 de noviembre.

Críticas a la difusión del proyecto en una cuenta institucional

La difusión del proyecto desde una cuenta oficial de la Administración ha provocado críticas entre algunos usuarios de redes sociales, que cuestionan que una institución pública utilice sus canales de comunicación para dar visibilidad a una empresa audiovisual privada. "Una cuenta institucional y gubernamental haciendo propaganda de un medio privado que está por venir. Se llama promoción", ha señalado uno de los usuarios.

El de prensa que lleva esta cuenta cobra poco para lo que le obligan a poner. Que una cuenta institucional haga publi por la cara de una cadena de TV con la excusa de que ha ido el delegado de Gobierno, tiene tela… vaya papelón. — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 21, 2026

Otros comentarios cuestionaron igualmente el papel de la Delegación del Gobierno y el contenido de la publicación. "Que una cuenta institucional haga publi por la cara de una cadena de TV con la excusa de que ha ido el delegado de Gobierno, tiene tela", ha escrito otro usuario. Un tercero ha llegado a preguntarse si la cuenta era una "parodia" al considerar que la publicación suponía "poco respeto a las instituciones".

Una cuenta institucional y gubernamental haciendo propaganda de un medio privado que está por venir. Se llama promoción. Eso se ha calificado en otras ocasiones como malversación de fondos públicos. Es otra forma de corrupción política. Ustedes sabrán… — J García Vivancos 🎸🍷🛫🚄 (@novatosinfin) September 21, 2026

Vaya tweet… he tenido que mirar si era una cuenta parodia Que poco respeto a las instituciones… por dios , que sois la Delegación de Gobierno de Madrid! — Living better (@BetterRozas) September 21, 2026

La Séptima está impulsada por José Miguel Contreras, una figura con una larga trayectoria en el sector audiovisual y que fue consejero delegado de La Sexta. El nuevo canal tiene previsto comenzar sus emisiones el 5 de noviembre.

Algunos de los presentadores con los que contará el canal son Javier Ruiz, que además será director de la cadena; Rocío Delgado; Alba Carrillo y Marta Márquez, que copresentarán Fuera de control; el humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé'; Luján Argüelles; Sarah Santaolalla, que se estrenará al frente de un programa propio; Noor Ben Yessef, encargada de un espacio de análisis y actualidad en prime time; y Verónica Sanz, procedente de La Sexta.