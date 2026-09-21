La línea 6 de Metro cerrará varios fines de semana por las obras de automatización

La Línea 6 de Metro de Madrid sufrirá interrupciones de servicio durante 48 horas en distintos tramos y varios fines de semana hasta final de año para realizar las pruebas de seguridad relacionadas con la futura automatización de la línea. Los primeros cortes ocurrirán los fines de semana del 26 y 27 de septiembre y del 3 y 4 de octubre. Estas interrupciones afectarán el tramo comprendido entre Cuatro Caminos y Lucero, pasando por Moncloa.

Los días en los que estos tramos no estarán disponibles las paradas de Cuatro Caminos y Lucero estarán abiertas como cabeceras provisionales del resto de la línea. No obstante, Metro de Madrid habilitará un servicio especial y gratuito de autobuses para cubrir el recorrido afectado.

Las pruebas servirán para comprobar la integración y el funcionamiento de los distintos sistemas necesarios para que la Línea 6 pueda operar de forma automática. Estos ensayos se llevarán a cabo con dos de los nuevos trenes automáticos, que circularán por los tramos cerrados. Durante las pruebas, los trenes circularán a baja y a alta velocidad para comprobar cómo funcionan en distintas condiciones.

En el tramo afectado por estas actuaciones de prueba, las ocho estaciones ya disponen de puertas de andén y se están ultimando las pruebas y ajustes. De hecho, la finalización está prevista para finales de septiembre. A estas habrán de sumarse otras 11 estaciones de la Circular que también cuentan con estos dispositivos, por lo que únicamente quedarán nueve pendientes de instalarlos. Desde la Comunidad de Madrid se señala que el Ejecutivo regional prevé concluir antes de que termine el año.

Las puertas de andén separan físicamente la zona de espera de los viajeros de la vía y sincronizan su apertura y cierre con la llegada de los trenes. Además, permitirán mejorar la accesibilidad al reducir la distancia entre el andén y el convoy a un máximo de tres centímetros.