Usera estrena el primer arco chino de Madrid diseñado por Okuda San Miguel

El distrito madrileño de Usera ultima la instalación del que será el primer arco chino de Madrid, una estructura de 11 metros de altura que incorporará dos dragones y un oso como representación de las culturas china y madrileña. La intervención artística, que ha diseñado Okuda San Miguel, se inaugurará el próximo 1 de octubre coincidiendo con el comienzo de la Golden Week. La instalación de las esculturas comienza este lunes en la plaza del Hidrógeno, donde se encuentra el nuevo pórtico. La concejal-presidenta de Usera, Sonia Cea, ha explicado que la construcción entra ahora en su última fase, con la colocación de la obra artística.

El arco alcanza 11 metros de altura y 12 metros de anchura en sus puntos máximos, mientras que el paso interior mide ocho metros. La actuación cuenta con un presupuesto de 490.000 euros que ha financiado la Junta Municipal de Usera: 210.000 euros corresponden a la obra civil y otros 280.000 a la intervención artística. El pórtico está construido en hormigón blanco y cuenta con cubiertas de estructura metálica, teja cerámica vidriada y aleros blancos elaborados con placas de cartón yeso y metal.

La estructura toma como referencia los tradicionales paifang, construcciones de la arquitectura china utilizadas para señalar lugares relevantes y homenajear la historia de una comunidad.

Dos dragones y un oso

La obra artística lleva por título Two Cultures in Love y la ha creado Óscar San Miguel Erice, conocido como Okuda San Miguel. Las tres esculturas estarán reunidas bajo el arco como representación de la convivencia entre las culturas china y madrileña. Los dos dragones representan a China, mientras que el oso hace referencia a Madrid. Las figuras tendrán estructuras geométricas y patrones multicolor, con un armazón metálico interior recubierto de fibra de vidrio y resina de poliéster.

El artista, vinculado al distrito de Usera, dispone allí de un espacio de creación, gestión y divulgación artística de más de 1.000 metros cuadrados. Su propuesta traslada al nuevo arco su característico lenguaje geométrico y colorista. El diseño ha recibido la valoración favorable de representantes de la comunidad china del distrito. Según Cea, la intención es que el arco de Usera sea una reinterpretación de este tipo de construcciones y tenga un diseño propio.

En Madrid viven más de 36.000 ciudadanos de origen chino, según los datos del padrón citados por el Ayuntamiento. Una parte importante reside en Usera, distrito conocido por su concentración de establecimientos y población de origen chino.

La intervención artística también incorporará diferentes proverbios chinos relacionados con la armonía, el respeto y la convivencia. En el frontal orientado desde la plaza del Hidrógeno hacia Marcelo Usera aparecerá la expresión "Tian xia wei gong", traducida como "El mundo pertenece a todos". Las columnas incluirán los mensajes "El afecto y el respeto unen a amigos y vecinos" y "Armonía fluida entre China y el mundo". En las franjas laterales se repetirá el carácter chino fu, asociado a conceptos como la bendición, la prosperidad y la felicidad.

En la cara del arco orientada hacia la plaza del Hidrógeno figurará la inscripción "La armonía es lo más valioso". A ambos lados aparecerán las frases "La gran sabiduría une a Oriente y Occidente" y "La máxima bondad es como el agua".

De Usera a Madrid Río

El nuevo arco será el elemento que culmine el itinerario peatonal entre la plaza del Hidrógeno y Madrid Río. El recorrido incorpora diferentes referencias a la cultura china. Entre ellas se encuentran baldosas grabadas con carpas, seis frases en el pavimento con sus correspondientes traducciones, un horóscopo chino situado en la plaza de Julián Marías y un parque infantil con forma de dragón en la plaza de las Tizas.

El conjunto de actuaciones supera los 10 millones de euros y está financiado mediante fondos europeos Next Generation a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.