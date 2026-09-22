Almeida refuerza la presencia policial en la "narco-iglesia" del padre Ángel ante el aumento de la delincuencia

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida se ha visto obligado a reforzar la seguridad en el entorno de la céntrica parroquia de San Antón gestionada por el polémico padre Ángel intensificando así la presencia policial ante los altercados y la delincuencia que se ha registrado recientemente por algunos de los usuarios atendidos en ella, ha señalado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde el Centro de Atención a las Adicciones de Hortaleza.

"Estamos trabajando intensamente en esa zona, tanto desde la Policía Municipal como desde otros servicios, como el ámbito de las políticas sociales, pero somos conscientes de que en determinadas ocasiones y también en función de los perfiles que pueda haber se producen más peleas y reyertas", ha anunciado.

Sanz ha reiterado que desde el Ayuntamiento seguirán "intensificando la presencia policial y también el resto de recursos para tratar de ayudar a que esas situaciones se recorten". "Y hablaremos con los vecinos y veremos si hay alguna cuestión más que podamos hacer", ha insistido.

Libertad Digital estuvo hace unos meses en los aledaños de la "narco-iglesia", como la denominan los afectados, del padre Ángel y pudo constatar cómo el hartazgo de los vecinos y de los trabajadores del entorno es cada vez mayor debido a que la delincuencia no cesa. Un hartazgo que se suma a la indignación con el padre Ángel por su inacción al no poner límites en su parroquia. Algo que ha derivado en el miedo de los vecinos, que evitan concurrir en las calles próximas a la iglesia de San Antón por temor a que les ocurra algo.

Un temor a los continuos altercados que se dan en el entorno a la parroquia del padre Ángel con diferentes armas blancas como navajas, robos a diferentes comercios añadido a "trapicheo de drogas", de ahí el apodo de "narcoiglesia" de Sán Antón.