Almeida teme perder la final del Mundial por la inacción del Gobierno ante Marruecos: "Debería haber consecuencias"

José Luis Martínez-Almeida no ve motivos para confiar ahora mismo en que la final del Mundial de Fútbol 2030 vaya a celebrarse en la capital al estar Marruecos trabajando para conseguir que el partido se dispute en su territorio. El alcalde ha lamentado, en cambio, que el Ayuntamiento no haya recibido ninguna señal de que el Gobierno de Pedro Sánchez esté haciendo lo mismo para defender la candidatura de Madrid.

"No soy optimista", ha reconocido Almeida. Aunque el alcalde ha considerado legítimo que el rey de Marruecos, Mohamed VI, quiera que la final se celebre allí, ha hablado también de una estrategia "política e institucional" por su parte para lograrla.

En el lado opuesto Almeida ha situado la actitud del Ejecutivo español, puesto que ha asegurado que el Ayuntamiento no mantiene ningún contacto con el Gobierno central sobre esta cuestión y que tampoco se le ha trasladado ninguna actuación concreta para intentar que Madrid albergue el encuentro decisivo del torneo.

"Parece increíble que esta final no se celebrara en la ciudad de Madrid", ha considerado Almeida. Pero la realidad es que, a día de hoy, el alcalde no tiene "ningún motivo para pensar que el Gobierno de España va a luchar porque Madrid sea la sede de la final".

Almeida ha recordado que el proyecto partió de España y Portugal, con la incorporación posterior de Marruecos, y más tarde la previsión de celebrar tres partidos en Paraguay, Uruguay y Argentina con motivo del aniversario de 2030. En ese contexto, Almeida ha considerado muy poco "razonable" que la final no se celebre en Madrid puesto que la "organización la promueve España conjuntamente con Portugal y luego se incorpora Marruecos".

"Aquí había un proyecto, que era un buen proyecto", ha defendido el edil, aunque lamentando que con esta situación "cada vez a los españoles desgraciadamente nos siembran más dudas con la final".

Almeida no ha querido pronunciarse sobre si la ausencia de Madrid como sede de la final debería llevar a replantearse la celebración del Mundial, sí ha dejado clara su posición al respecto: "Pero si la final no se celebra en Madrid creo que debería haber consecuencias sin duda".