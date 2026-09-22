Así es el exclusivo hotel de 20.000 euros la noche en el que se aloja Shakira en Madrid

Shakira continúa con su residencia de doce conciertos en Madrid, que arrancó el pasado viernes 18. Entre actuación y actuación, la cantante se refugia en uno de los alojamientos más exclusivos de la capital, donde también se encuentran sus hijos, Milan y Sasha.

Se trata de una suite tipo dúplex situada en la cuarta planta de un hotel de lujo del centro de Madrid. En la web del hotel, lo denominan como The Madrid Penthouse Suite. Tiene orientación oeste y cuenta con un acceso exclusivo que permite mantener una mayor privacidad durante la estancia de la artista.

El alojamiento suma 460 metros cuadrados en total. De ellos, 162 corresponden al interior de la vivienda y los otros 298 forman una terraza panorámica privada. También cuenta con una infinity pool. La distribución busca ofrecer todas las comodidades de una vivienda: en la planta inferior hay un salón independiente, un comedor con una mesa de mármol travertino para ocho comensales y una cocina completa preparada para el servicio de mayordomo, con una entrada propia para el personal.

Desde este espacio, además, las vistas permiten contemplar distintos puntos del centro de Madrid, desde los edificios y las calles del Barrio de las Letras hasta el Palacio Real. La orientación oeste también permite disfrutar del horizonte durante la puesta de sol.

Se trata del hotel The Madrid EDITION, situado en una tranquila plaza rodeada de edificios históricos, cerca de la Puerta del Sol y a pocos pasos del llamado Triángulo Dorado del Arte, donde se encuentran tres de los principales museos de Madrid.

El hotel dispone de 200 habitaciones y suites, algunas con terraza, y reúne cinco espacios gastronómicos. Entre ellos están los restaurantes Oroya, dirigido por el chef Diego Muñoz, y Jerónimo, especializado en cocina mexicana. La oferta se completa con un bar de cócteles, un pool bar y una terraza en la azotea.

Durante su estancia, Shakira también tiene a su disposición las instalaciones del hotel, entre ellas una piscina al aire libre, un spa y un gimnasio de última generación abierto las 24 horas. El establecimiento cuenta además con más de 350 metros cuadrados de estudios flexibles destinados a reuniones y eventos.

En cuanto al precio, según Informalia, la estancia elegida por la intérprete se sitúa en torno a los 20.000 euros por noche. La República, por su parte, recoge que esta tarifa ha llegado a alcanzar los 25.000 euros.