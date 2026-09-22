Cómo conseguir entradas gratis para la exhibición de pelota vasca en el histórico frontón Beti Jai

El frontón Beti Jai de Madrid acogerá los próximos 3 y 4 de octubre una exhibición de pelota vasca con ocho partidos de pelota mano y frontenis.

La programación se repartirá en cuatro sesiones cada día, a las 10:30, 12:00, 17:00 y 18:30 horas, para las que el público podrá escoger localidad durante el proceso de reserva.

La exhibición está organizada por el Ayuntamiento de Madrid junto a la Federación Madrileña de Pelota y contará mayoritariamente con jugadores procedentes de la Comunidad de Madrid. Los partidos se disputarán en las modalidades de frontón de 36 y 30 metros, dos de las especialidades que puede acoger actualmente el histórico recinto.

Las entradas son gratuitas y podrán reservarse desde las 10:00 horas de este martes a través de la web habilitada.

🏆 Deporte tradicional y patrimonio cultural se dan la mano. 📅 Los días 3 y 4 de octubre, el frontón #BetiJai vuelve a ser escenario del juego de pelota vasca. 🎟️ Consigue tu entrada #gratuita desde mañana martes a las 10:00 h. 🔗 https://t.co/9SUJwZW9uP pic.twitter.com/kodCnpDVMo — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) September 21, 2026

La elección del Beti Jai está vinculada a la relación que este espacio ha mantenido con la pelota vasca. El deporte, que nació a mediados del siglo XVIII, ha estado ligado a los frontones como lugares de encuentro y convivencia en numerosos pueblos y ciudades españolas.

En Madrid, el Beti Jai, declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los principales ejemplos de este patrimonio deportivo. El recinto de la calle Marqués de Riscal mantiene además la memoria de la afición a la pelota vasca que tuvo una presencia destacada en la capital a finales del siglo XIX.