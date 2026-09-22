Detectan amianto en 14 zonas del Parque de Atracciones de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha localizado amianto en distintas instalaciones del Parque de Atracciones y ha iniciado ya un proceso para retirarlo. La actuación se prolongará previsiblemente entre 12 y 18 meses.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que ha sido un análisis previo el que ha permitido localizar el amianto y comprobar su situación. "Esto es muy importante. Primero hay que detectarlo y luego hay que comprobar si se producen situaciones de inseguridad", ha señalado en declaraciones a los medios desde la calle Alcalá.

Según ha adelantado eldiario.es, el estudio ha identificado hasta 14 instalaciones con amianto, principalmente en cubiertas y también en otros elementos auxiliares del recinto. Carabante ha asegurado que estos materiales están "en lugares que no son accesibles para los usuarios" y ha señalado que existe "plena seguridad" tanto para los visitantes como para los trabajadores.

Para retirarlo será necesario contratar los trabajos y recurrir a empresas autorizadas e inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). El propio Carabante ha situado entre 12 y 18 meses el plazo previsto para completar el proceso, condicionado también a la acreditación de estas empresas.

Todo ha salido a la luz tras el estudio realizado por el Consistorio sobre el estado de las distintas atracciones y locales del recinto, dentro de la información recopilada con motivo de la nueva concesión del Parque de Atracciones. El contrato, que ya ha salido a concurso, tendrá una duración improrrogable de ocho años y se extenderá hasta el 5 de octubre de 2035.

El proceso supone un cambio en la gestión de estas instalaciones, ya que será el primer concurso público desde la adjudicación realizada en 1967. Desde entonces, Parques Reunidos se ha encargado de operar el parque.

El nuevo contrato contempla, entre sus objetivos, la modernización del recinto y la llegada de nuevas atracciones. También incluye mejoras de accesibilidad, medidas para reducir el consumo energético y la conservación del histórico tiovivo de 1927.

El coste de las inversiones y de los gastos derivados de estas actuaciones correrá a cargo del concesionario o de terceros, sin que el Ayuntamiento tenga que asumirlos.