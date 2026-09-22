Detenidos con pistolas trece miembros de un clan gitano cuando iban a pelearse en Tetuán

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, diez hombres y tres mujeres de entre 22 y 49 años, tras localizarles con armas blancas y armas de fuego en el distrito madrileño de Tetuán. Los arrestados, según fuentes policiales, pertenecerían a un mismo clan de etnia gitana y se habrían reunido en la zona con la intención de protagonizar una pelea, bien para iniciar un conflicto o como respuesta a una afrenta previa.

Los hechos se produjeron el pasado 18 de septiembre, alrededor del mediodía, en la calle José Castán Tobeñas, cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Los agentes recibieron el aviso de una riña en plena vía pública y, al llegar, los implicados salieron corriendo en distintas direcciones.

Dos hombres fueron interceptados en ese momento. Uno de ellos tiró al suelo una mochila que contenía varias armas de fuego cargadas, mientras que el otro intentó esconderla debajo de un coche. La huida del resto obligó a pedir refuerzos para rastrear los establecimientos y calles próximas, ya que varios de los sospechosos intentaron refugiarse en locales de la zona.

Los agentes consiguieron localizarles y, tras reagruparles, realizaron cacheos superficiales. En ese registro aparecieron más armas blancas, que se sumaron a las que también se encontraron en el suelo tras ser arrojadas durante la huida. Además, en plena intervención, uno de los sospechosos intentó deshacerse de tres cargadores de munición.

La actuación continuó con el registro de dos locales cercanos. Allí los policías encontraron tres pistolas, abundante munición, varios cargadores alimentados y una navaja.

Los 13 implicados han quedado detenidos y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Cuatro de los arrestados cuentan con antecedentes. Se les investiga por un posible delito de riña tumultuaria y otro de tenencia ilícita de armas.