El alcalde de Tres Cantos, creado en 1991, pide auditar el censo exterior tras sumar 200 electores por la Ley de Nietos

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha solicitado formalmente a la Junta Electoral Central (JEC) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) una auditoría de oficio de todos los expedientes del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) asignados al municipio desde 2022. La petición surge tras detectarse un incremento de más de 200 nuevos electores adscritos bajo la Disposición Adicional 8.ª de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como "Ley de Nietos", un dato que el Gobierno local considera técnicamente inviable al tratarse de un municipio fundado en 1991, décadas después del periodo abarcado por la legislación sobre el exilio histórico.

El alcalde del municipio, Jesús Moreno (PP), ha emitido una nota calificando la situación de "anomalía democrática" y ha enviado una carta a ambos organismos para pedir aclaraciones e interpelar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como a la Oficina del Censo Electoral, exigiendo garantías sobre la legitimidad del censo."Más que una sorpresa partidista, lo recibimos con perplejidad técnica y una enorme preocupación institucional" explica.

Con la manipulación de la Ley de nietos, un municipio madrileño como Tres Cantos, que se funda en 1991, ha incrementado su censo un 25%. Ni respeto a la prensa, ni a la Justicia, ni al legislativo ni a las mínimas reglas de la democracia. Sánchez y su gobierno nos llevan al… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 21, 2026

"Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia en 1991. Que aparezcan electores asignados a nuestra localidad bajo el supuesto de exilio histórico demuestra que ha habido fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno Central. Respetamos plenamente el derecho a la nacionalidad, pero el censo electoral debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota", ha declarado Jesús Moreno.

Asimismo, desde el Gobierno municipal han manifestado su respaldo a la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de las altas en el CERA que no hayan acreditado de forma fehaciente su condición de exiliados o represaliados. En este sentido, el regidor añadió: "No entramos a juzgar intenciones, pero los hechos demuestran una falta de rigor inadmisible. La resolución del Tribunal Supremo nos da la razón: las reglas del juego electoral exigen máxima garantía y transparencia, no ingeniería ni atajos censales descontrolados que distorsionen la realidad de municipios como el nuestro".

Ante este escenario, el ejecutivo regional se encuentra en coordinación con la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional y ya ha presentado alegaciones ante la Junta Electoral Central para requerir que, de cara a los próximos comicios autonómicos, solo puedan inscribirse en el censo quienes acrediten documentalmente que su ascendiente tuvo su última residencia en la Comunidad de Madrid.