El Gobierno de Almeida desvela que Irene Lozano planeó alquilar Escuelas Aguirre y disparó los gastos de personal

Las antiguas Escuelas Aguirre siguen ocupadas por Casa Árabe pese a que el plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid para abandonar el inmueble terminó el pasado 1 de septiembre. Con el edificio todavía sin recuperar, el Gobierno municipal evita concretar qué hará con él porque antes necesita conocer su estado.

"Lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento es recuperar el edificio", ha señalado este martes la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la Comisión del ramo. La responsable municipal ha explicado que no tiene sentido plantear ahora un nuevo uso hasta "tener claro cuál es el alcance de los daños" y de las actuaciones necesarias.

Rivera de la Cruz también ha apuntado al conflicto que mantiene abierto el Ayuntamiento con Casa Árabe y el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares. A su juicio, ninguno de los dos parece que "lo vayan a poner fácil". Además, ha defendido que el decreto de 2008 que permitió la cesión gratuita de las Escuelas Aguirre contempla el cambio en la composición del consorcio, algo que se ha producido "desde el momento en que la Comunidad de Madrid se ha retirado".

El estado del edificio ha sido desde el principio el punto central del debate. Precisamente, la directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Elena Hernando, ha asegurado que Escuelas Aguirre mantiene "sus valores histórico-artísticos", aunque ha reconocido que presenta humedades por filtraciones y aguas pluviales, deterioro de algunas carpinterías y unas instalaciones que han quedado obsoletas.

A pesar de esto, desde Más Madrid, Carolina Elías, ha cuestionado que se haya planteado el desalojo sin que se haya conocido "ningún proyecto de rehabilitación, ningún cronograma de ejecución, ninguna licitación de obras, ni ningún informe técnico". La concejala ha recordado que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la rehabilitación podría hacerse por fases o exigir un desalojo completo, pero ha subrayado: "Eso no se decide políticamente. Lo determinan los proyectos y los informes técnicos".

En otro punto, Rivera de la Cruz ha denunciado este martes que las "consecuencias" de la etapa de Irene Lozano fueron un aumento del 87% en los gastos de personal, pasando de 1,8 a 2,3 millones de euros. "1,4 millones de euros de déficit en los presupuestos y ausencia de controles internos", ha añadido.

Además, ha proseguido la popular, "otra cosa que propuso" Lozano "y de la que se habla poco" es alquilar parte de las Escuelas Aguirre a algunas empresas "para poder obtener un rendimiento". "Esa era la gestión y ese era el futuro de las Escuelas Aguirre y de Casa Árabe con la persona que ustedes propusieron", ha advertido Rivera de la Cruz al PSOE.

Aunque para el Ayuntamiento Casa Árabe es "una joya para Madrid", consideran que la institución "tal y como funciona" ahora puede acabar siendo "simplemente un problema".

Almeida ya avanzó hace unas semanas que el Consistorio estudia pedir "amparo judicial" para forzar la convocatoria y poder avanzar en la recuperación del inmueble, que sigue ocupado por la institución.