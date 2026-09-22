El nombre con el que Madrid rebautizará el Palacio de los Duques de Osuna

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado que el hasta ahora denominado Palacio de los Duques de Osuna El Capricho pase a llamarse oficialmente Palacio del Capricho, coincidiendo con su apertura al público este próximo otoño.

"Esta denominación viene dada por la inminente apertura al público del palacio. Además, es el nombre con el que habitualmente se refieren los madrileños al jardín y al palacio, motivo por el que se ha tomado la decisión de reducirlo a este nombre", han explicado fuentes municipales.

El acuerdo de la Junta de Gobierno incluye además la inscripción de esta denominación en el callejero oficial de Madrid. El edificio, situado en el distrito de Barajas, forma parte del Sistema de Museos Municipales y afronta ahora la última etapa antes de abrir sus puertas.

La previsión es que lo haga este otoño, varios meses antes de lo que se había planteado inicialmente. Para llegar hasta aquí, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una rehabilitación integral y un proceso de musealización que han requerido una inversión superior a los nueve millones de euros.

La futura apertura del palacete como museo vendrá previsiblemente acompañada de la novedad de que el jardín también pueda visitarse entre semana. Hasta ahora, sigue funcionando bajo unas normas que hoy resultan casi insólitas en una gran ciudad: aforo limitado, acceso solo en fines de semana y festivos, prohibición de comer o entrar con perros.

Tal y como pudo conocer Libertad Digital en una visita en exclusiva, el origen del palacio está ligado a María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna y una de las grandes mecenas de la Ilustración española. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el espacio acogió reuniones literarias, artísticas y científicas y se convirtió en uno de los puntos de referencia de la vida cultural madrileña.

Ahora, la intervención municipal ha buscado recuperar los elementos arquitectónicos y decorativos del inmueble y, al mismo tiempo, prepararlo para su uso público. El proyecto incorpora mejoras de accesibilidad y conservación, además de una propuesta museográfica con piezas expositivas, recursos audiovisuales y otros elementos interpretativos.