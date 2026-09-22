Lanzan bombas fétidas a Ayuso en 'The District', que aterriza en Madrid tras huir de Barcelona

Miembros del Sindicato de Inquilinas han lanzado panfletos y bombas fétidas contra Isabel Díaz Ayuso, que había acudido a Ifema a la presentación de The District 2026 una cita que reúne hasta este jueves a más de 15.000 profesionales del sector de inmobiliario, promotores, compañías y expertos de todo el mundo, además de más de 360 empresas con espacios propios para presentar sus iniciativas y mantener reuniones de trabajo.

Madrid ha conseguido hacerse con esta feria inmobiliaria, que hasta ahora se había celebrado en Barcelona. Las políticas llevadas a cabo por Ada Colau, y el giro político instaurado en la Ciudad Condal, provocó un fuerte rechazo al modelo económico que representa The District, derivando en protestas que llegaron a rociar con pintura a los asistentes al congreso.

No es el caso de Madrid, que ha hecho lo diametralmente opuesto. De hecho, Ayuso fue la primera en anunciar esta cita. Y este martes la presidenta ha presentado las medidas más innovadoras que el Gobierno regional ha puesto en marcha esta legislatura en materia de vivienda y que buscan permitir, al término de este periodo, facilitar su acceso a más de 480.000 personas y sentar las bases para desarrollar más de 300.000 inmuebles durante los próximos 15 años.

"Defendemos la propiedad a ultranza desde el punto de vista fiscal y desde todas nuestras políticas, porque la propiedad es sagrada", ha subrayado Ayuso, que ha destacado los distintos planes de choque puestos en marcha por su Ejecutivo para "atajar el problema de los precios", en materia de suelo, fiscalidad, costes de construcción y "muy especialmente" con la eliminación de trabas burocráticas, la agilización de los trámites de construcción y la lucha contra la ocupación.

Ayuso ha destacado los dos planes de choque con 25 medidas promovidas por el Gobierno regional con programas como el Plan Vive, que alcanzará las 16.500 viviendas de alquiler asequible tras incorporar 2.500 nuevos inmuebles destinados especialmente a jóvenes menores de 35 años. A ellos se suman los 2.700 anunciados por la Agencia de Vivienda Social para esta legislatura, dentro de una estrategia con la que el Ejecutivo autonómico prevé movilizar cerca de 3.000 millones de euros y alcanzar más de 70.000 pisos con algún tipo de protección, de las que 19.000 corresponden a iniciativas de alquiler asequible gestionados por la Administración madrileña.

Para facilitar su construcción y acelerar la disponibilidad de suelo, la Comunidad de Madrid ha aprobado también la Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública, que agiliza los procedimientos administrativos, refuerza la seguridad jurídica y favorece la movilización de nuevas parcelas. A estas actuaciones se suma la tramitación de la Ley Lider, orientada a simplificar la gestión urbanística y permitir el desarrollo de nuevos proyectos ante el crecimiento de la población y la actividad económica de la Comunidad de Madrid.

Igualmente, la presidenta ha destacado medidas como la ampliación de la iniciativa Mi Primera Vivienda, que permite cubrir el 100% de la hipoteca, incluye también la obra nueva y eleva hasta los 50 años la edad para acceder al programa, del que ya se han beneficiado más de 8.300 madrileños. A esta medida se suman el Plan Alquila, que moviliza pisos deshabitados para incorporarlos al mercado y ha facilitado el arrendamiento a más de 30.200 inquilinos, y Alquila Comparte, que ha proporcionado alojamiento a más de 1.300 ciudadanos, en su mayoría jóvenes menores de 35 años. Asimismo, Ayuso ha recordado que el Plan Regional de Rehabilitación, dotado con 450 millones de euros, combinará la mejora de edificios con actuaciones integrales sobre barrios enteros, que favorecerá la modernización de 30.00 inmuebles.