Más de 1.200 empresas se darán cita en la segunda edición de Madrid Tech Week

La segunda edición del Madrid Tech Week congregará a más de 1.200 compañías del sector tecnológico entre los próximos días 28 de octubre y 5 de noviembre. Este año, el evento contará con siete grandes escenarios en los que 600 expertos abordarán los principales retos de la nueva economía digital.

El consejero de Digitalización del Gobierno regional, Miguel López-Valverde, ha sido el encargado de desgranar las principales novedades durante la presentación de esta cita. Desde el Centro de Innovación Digitaliza Madrid, López-Valverde ha puesto en valor que la diversidad de sectores y tecnologías presentes demuestra la fortaleza del ecosistema y "la capacidad de la región para generar conexiones entre industrias, compañías y profesionales, favoreciendo nuevas oportunidades de negocio e inversión".

El 28 de octubre, el espacio Digitaliza Madrid será la sede del Cysat, considerado el mayor evento global sobre ciberseguridad espacial, que aterrizará por primera vez en la región.

En paralelo, durante los días 28 y 29 de octubre, el monumental Palacio de Cibeles albergará el congreso Merge Madrid sobre las nuevas infraestructuras digitales para la gestión de activos, como las criptomonedas o la tecnología blockchain.

Estas jornadas conectarán las finanzas tradicionales con la economía del comercio electrónico, reuniendo a reguladores, bancos, fondos y líderes de este ámbito. Asimismo, la programación dedicará un espacio preferente al talento emergente mediante diversas competiciones dirigidas a startups, con el objetivo de fomentar la internacionalización del mercado local.

Cierre con los premios Global Tech Awards

El 3 de noviembre, las instalaciones de Madnum -situado en Méndez Álvaro-, acogerán el Bold Talks'26, donde se analizarán las tendencias más vanguardistas en el ámbito del marketing digital.

El recinto ferial de Ifema tomará el relevo los días 4 y 5 de noviembre con la celebración del Madrid Tech Show, un punto de encuentro para las conexiones profesionales en nuevas tecnologías, y el Advanced Manufacturing Madrid, un escaparate para descubrir las últimas innovaciones en automatización, robótica, fabricación avanzada y materiales. A todo ello se sumará el Singularity Summit Spain, celebrado en el Espacio Acciona y dedicado a explorar el impacto de herramientas, como la inteligencia artificial (IA) o la biotecnología, en el futuro de las organizaciones y la sociedad.

A modo de antesala, la región calentará motores los días 23 y 24 de octubre con el XFutures 2026, con más de 40 representantes de compañías como Microsoft, Google, Airbus, BBVA, Mastercard, IKEA, HP, Samsung, Sony Music o Danone.

Finalmente, el broche de oro lo pondrá la celebración de los Global Tech Leaders Awards, unos galardones concebidos para reconocer a aquellos profesionales, firmas e iniciativas que más están contribuyendo al desarrollo, la innovación y la evolución digital.