Más Madrid denuncia al Ramón y Cajal y a la Consejería de Sanidad por la supuesta manipulación de las listas de espera

Más Madrid ha denunciado al Hospital Ramón y Cajal y la Consejería de Sanidad en la Fiscalía de Madrid en relación con presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos. La decisión la ha tomado el partido tras acusar a la Comunidad de Madrid de manipular supuestamente las listas de espera.

Desde Más Madrid señalan que existen indicios de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por parte de la dirección del Hospital madrileño, además de otro supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos que habría cometido la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

Ataques a Ayuso

No obstante, Matute negó cualesquiera acusaciones el pasado miércoles. Afirmó entonces que las listas en Madrid "no se falsean". "He de decir que es mentira que se estén maquillando las listas, que es un mantra que se intenta hacer ver", afirmó durante una rueda de prensa. Recordó, asimismo, que el denunciante de la supuesta manipulación, "el mismo denunciante", fue quien manipuló las listas de espera de 57 pacientes para su beneficio.

Por su parte, la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a Matute y a Isabel Díaz Ayuso de "difamar al denunciante" y de activar la "máquina del fango contra cualquiera que se atreva a hablar". Asimismo, ha aseverado que las declaraciones de Matute en las que explicaba que el médico que ha denunciado esta supuesta irregularidad tenía "expedientes disciplinarios abiertos como él mismo ha desvelado" supone una "práctica mafiosa".

El pasado 17 de septiembre, el jefe de Traumatología del Hospital Ramón y Cajal, a través de un escrito, cuestionó el relato del periódico El País en el que se afirmaba que había ocurrido una manipulación de las listas. Basilio de la Torre advirtió de los cambios de prioridad y había detectado pacientes operados fuera de plazo.