Almeida brinda apoyo económico a las víctimas de Adamuz y Ayuso un monumento frente a Atocha en su memoria

El Ayuntamiento de Madrid va a estudiar cómo echar una mano a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha reunido este miércoles en el Palacio de Cibeles con su presidente, Mario Samper, y varios miembros de la junta directiva, y ha salido del encuentro con varios compromisos sobre la mesa: buscar una vía de apoyo económico, facilitarles un espacio municipal para su próxima asamblea y estudiar cómo recuperar la atención psicológica para las víctimas que todavía la necesitan.

Almeida ha explicado que la fórmula económica para colaborar podría ser una subvención, un convenio o incluso la financiación de algún proyecto concreto de la asociación. "Desde el punto de vista económico entendemos que la asociación necesita apoyo y por tanto que en ese sentido van a tener ese apoyo del Ayuntamiento. No sé de qué manera será, pero lo que estoy seguro es que ese apoyo económico también existirá por parte del Ayuntamiento.", ha señalado.

Según ha recordado el propio alcalde tras la reunión, la asociación trabaja ahora en varios frentes a la vez. Por un lado, está el proceso judicial abierto por el accidente que se cobró 46 víctimas, la atención a las víctimas y familiares y, además, la propia organización de una entidad que se ha creado después de la tragedia. "Es una labor muy difícil y complicada", ha reconocido Almeida, que ha explicado que los representantes de las víctimas le han planteado distintas necesidades y que el Consistorio va a estudiarlas conjuntamente con ellos.

"No somos ajenos, obviamente, a que el mayor número de víctimas y de viajeros en ese tren venían de la ciudad de Madrid y, por tanto, para que sepan que en todo momento pueden contar con nosotros", ha dicho. Es por eso que el Consistorio ha decidido que sea la Coordinación General de la Alcaldía quien lleve la interlocución con la asociación ya que las cuestiones planteadas afectan a diferentes áreas de Gobierno y distritos.

Entre las cuestiones que han planteado en la reunión, Almeida ha asegurado que la asociación tendrá a su disposición un espacio municipal para celebrar en noviembre su Asamblea General de víctimas en la capital. Será "un lugar que sea céntrico, que pueda dar cabida a todas aquellas víctimas que quieran venir a la Asamblea General".

En cuanto al apoyo psicológico, Almeida ha contado que durante la reunión le han trasladado que hay víctimas que ya no reciben esta atención, aunque continúan necesitándola. "Vamos a estudiar también a través de nuestros servicios qué posibilidad podemos dar de prestar ese apoyo psicológico", ha explicado. "Es una deuda con las víctimas del accidente de Adamuz. Queremos acompañarles, queremos estar con ellos, queremos darles apoyo", ha añadido.

Ayuso prepara también un monumento

En paralelo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que levantará un monolito en memoria de las 46 personas que perdieron la vida en Adamuz, entre ellas nueve madrileños.

El monumento se instalará en el Paisaje de la Luz, en el entorno situado entre el Museo Nacional de Antropología y la estación de Atocha. La previsión es que esté colocado en enero de 2027, cuando se cumpla un año del accidente.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado por carta a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz su "cercanía, profundo afecto y reconocimiento" y ha señalado que el monolito será un "testimonio perdurable de nuestro compromiso para mantener siempre viva su memoria".

Precisamente Almeida también ha hablado sobre esta iniciativa durante su comparecencia. Para el alcalde, el homenaje de Ayuso y la ayuda a las víctimas no son cuestiones incompatibles. "Las urgencias son las urgencias, pero también entendemos que el recuerdo es imprescindible", ha señalado.

Por eso, ha defendido trabajar en varios frentes al mismo tiempo: "Tratando de prestarles todo el apoyo y el asesoramiento que necesitan, las ayudas económicas, pero también el recuerdo que la Ciudad de Madrid tiene hacia todas las víctimas".