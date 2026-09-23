Almeida da por perdida la final del Mundial: "Sánchez elegirá Marruecos y se sabrá por qué"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado este martes su pesimismo respecto a las posibilidades de que la capital de España acoja la gran final del Mundial 2030. Durante un acto celebrado en la Casa de Campo, el regidor ha señalado directamente al presidente del Gobierno como el principal responsable de que la candidatura madrileña esté perdiendo fuerza frente a las aspiraciones del país vecino.

"Si Pedro Sánchez tiene que elegir entre Madrid y Marruecos, elegirá Marruecos y algún día se averiguará por qué", comentó el alcalde de Madrid. "Es obvio. ¿Dónde se celebra el Comité Ejecutivo de FIFA? ¿Dónde se van a celebrar las elecciones para FIFA? ¿Dónde se presenta la reelección de Gianni Infantino? En Marruecos, si no me equivoco", recalcó.

Respecto al país africano, Almeida insiste en que la influencia que tiene sobre el Gobierno y sobre la FIFA es destacada: "Esto demuestra que, aparte de construir un estadio para 120.000 personas, que en el ámbito internacional Marruecos tiene bastante más influencia que España en estos momentos", el país alauita "está haciendo una acción institucional dirigida a tener la final".

El mandatario madrileño también ve otra pista en las declaraciones de la semana pasada del ministro marroquí. "El ministro de Deportes de Marruecos dijo hace una semana que la final iba a ser en Casablanca, que no es que haya que tener información privilegiada, es que hay que ver lo que está pasando. ¿Ustedes conocen alguna acción del Gobierno de España dirigida a que la final del Mundial de 2030 sea aquí, en España? Yo conozco las de Marruecos", ha expuesto.

Por otro lado, Almeida considera una falta de respeto el no promocionar desde España que la final se juegue en Madrid: "¿Han oído alguna defensa de la candidatura de Madrid para la final, como hemos oído la defensa de las autoridades marroquíes? Ninguna, ninguna. Simplemente hay que ver lo que está pasando y el cierre de todo esto es que ya sabemos que si Sánchez tiene que elegir entre Madrid y Marruecos, elegirá Marruecos, es así de sencillo".