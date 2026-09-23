Almeida ofrece un techo a Maricarmen y va al choque con Isabel Rodríguez: "La ministra no dice la verdad"

José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que su Gobierno tiene preparado un recurso asistencial y habitacional para Maricarmen, la mujer de 87 años de Sainz de Baranda que finalmente ha sido desahuciada este miércoles. Cuando el alcalde ha hablado sobre el caso, el desalojo todavía estaba en marcha y el Ayuntamiento ya mantenía in situ a sus servicios sociales preparados para atender a la mujer si finalmente se ejecutaba.

"A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos", ha dicho el alcalde, que ha reconocido que se trata de una situación "dramática" por la edad y la condición física de la mujer.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ya le está prestando distintos servicios. Maricarmen cuenta con teleasistencia, 90 horas de ayuda a domicilio y terapia ocupacional por parte de profesionales municipales. Ahora, la idea del Consistorio es que la mujer pueda disponer de un recurso asistencial y habitacional de forma inmediata. En palabras de Almeida, "un recurso bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de paliar o recuperarse de esa situación física y psíquica en la que en estos momentos se encuentra".

Y no es algo que, según Almeida, se haya planteado únicamente ahora. El alcalde ha contado que los servicios municipales ya se habían puesto en contacto con Maricarmen en todas las ocasiones anteriores, cuando el desahucio ha estado previsto pero finalmente no ha llegado a ejecutarse, para ofrecerle distintas alternativas asistenciales y de alojamiento. En este último intento, que finalmente se ha producido, el Ayuntamiento ha mantenido tal oferta. "Le vamos a proporcionar de inmediato, si ella accede, un recurso asistencial para que pueda tener un techo en el que pueda dormir", ha insistido Almeida.

En cuanto al desahucio en sí, el edil ha aclarado que responde a un mandato judicial y que "los mandatos judiciales se cumplen y se ejecutan". Sin embargo, también ha considerado que la obligación de las administraciones es intentar aliviar, dentro de sus competencias, una situación como la que está viviendo la mujer. "A partir de ahí, lo que hagan otras administraciones ante la gravedad de la situación que se está viviendo, yo no me voy a meter", ha aseverado.

Y es que el caso ha provocado también un cruce entre administraciones. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín cuestionaba esta misma mañana públicamente el desahucio. También se desmarcaba del operativo policial señalando que ha sido la decisión judicial la que "compromete y determina" la actuación de la Policía que se ha desarrollado.

Martín se refería así a los momentos de tensión que se han producido esta mañana en las inmediaciones del portal. Desde este pasado martes, un grupo numeroso de personas había acampado en la calle de Maricarmen para tratar de impedir el lanzamiento. Ya este miércoles, hasta allí han acudido también personalidades como Irene Montero e Ione Belarra. En uno de esos momentos de tensión, Montero ha llegado a enfrentarse a los agentes de la Policía Nacional al grito de "soy eurodiputada".

Aunque Almeida ha preferido no entrar de lleno en esa disputa, sí ha respondido a la prensa cuando se le ha preguntado por el papel del delegado del Gobierno y demás instituciones. "Se quiere quitar de en medio, cuando la Policía Nacional depende del delegado del Gobierno", ha manifestado. "Yo no voy a buscar ese enfrentamiento inútil, no voy a buscar esa polémica estéril", ha añadido.

El desahucio de Maricarmen es profundamente injusto e inaceptable en un Estado que debe ser tan Social como de Derecho. La decisión judicial adoptada compromete y determina la actuación policial que se está desarrollando en estos momentos en Madrid. La legitimidad de las… — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) September 23, 2026

Con quien sí ha mantenido un tono más crítico ha sido con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Almeida ha rechazado que el Ayuntamiento no haya emitido el Certificado de Vulnerabilidad de Maricarmen y ha asegurado que sí lo ha hecho. "La ministra ayer no dice la verdad cuando dice que nosotros no hemos emitido el Certificado de Vulnerabilidad. Sí hemos emitido el Certificado de Vulnerabilidad", ha querido aclarar.

"Pero yo creo que es tiempo de discreción, de dejar que veamos si finalmente se ejecuta este desahucio y en el caso de ejecutarse, que los servicios sociales sean los que hablen con Maricarmen, le den las alternativas que nosotros tenemos en estos momentos preparadas y en el caso de que no le convenza por cualquier causa, buscaríamos alguna otra que pudiera ser adecuada", ha zanjado el edil cuando todavía la mujer no había sido desahuciada.

Precisamente han sido los sanitarios del Samur quienes finalmente han sacado a Maricarmen del edificio en camilla entre los gritos de las personas concentradas en la calle. La mujer ha sido trasladada posteriormente a una ambulancia antes de abandonar el lugar.