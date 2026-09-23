Ayuso acoge a la escritora judía censurada en Granada: "Madrid es una región abierta, libre y plural"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido a la escritora argentina Ariana Harwicz celebrar en Madrid el encuentro que fue cancelado en el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh de Granada por el hecho de ser judía. "No en la Comunidad de Madrid, región abierta, libre y plural, como ha de ser la cultura", ha escrito Ayuso en un mensaje publicado en la red social X y dirigido a la autora.

La reacción de la presidenta madrileña se produce después de que Harwicz denunciara públicamente la retirada de su participación en el festival granadino, que se celebra entre el 21 y el 27 de septiembre. La escritora argentina tenía previsto participar junto al escritor Jesús Ortega en una charla titulada Oponerse al mundo. Sin embargo, el encuentro fue cancelado en el último momento. Según explicó la propia Harwicz en redes sociales, la organización del festival le comunicó que no podía garantizar su seguridad si mantenía la celebración de la actividad.

La autora había manifestado su oposición al boicot cultural a Israel, una posición que ha estado relacionada con la controversia surgida en torno a su participación en el encuentro.

La respuesta de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha respondido directamente a la escritora argentina para trasladarle que Madrid tiene "las puertas abiertas" a su participación en actividades culturales. La presidenta autonómica ha definido la Comunidad de Madrid como una región "abierta, libre y plural" y ha vinculado esas características con el modo en que, a su juicio, debe desarrollarse la cultura. El mensaje de Ayuso llega después de que la cancelación de la participación de Harwicz haya generado una reacción entre distintas personalidades del mundo cultural.

Por otro lado, más de 350 personalidades relacionadas con la literatura, el arte, el pensamiento y la cultura han firmado un manifiesto de solidaridad con la escritora argentina tras la retirada de su invitación a Cultur-Alh. Entre los firmantes figuran Fernando Savater, Margo Glantz, Piedad Bonnett, Óscar Tusquets, Andrés Trapiello, Cayetana Álvarez de Toledo y María Negroni.