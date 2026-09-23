Ayuso sortea el boicot del PSOE a su Plan 40-40: pondrá en marcha 20 nuevas residencias antes de 2027

La Comunidad de Madrid ha iniciado la licitación de los proyectos de las siete primeras residencias del Plan 40-40 para personas mayores, una iniciativa estratégica del Gobierno regional que contempla la apertura de 40 nuevos centros residenciales y otros tantos de día para reforzar la red pública de atención a la dependencia.

Así lo anunció la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante un encuentro con periodistas en el que detalló el calendario previsto y las unidades y servicios especializados que incorporarán estos equipamientos.

A este ambicioso proyecto, el PSOE le ha declarado la guerra y en los municipios que gobierna, como Alcorcón, Getafe, Parla o Fuenlabrada se han negado a ceder parcelas municipales para la construcción de estos centros. Los socialistas justifican su posición señalando que se trata de un modelo que privatiza el suelo público y prioriza el beneficio empresarial sobre el cuidado de los mayores.

"No se ha resuelto por parte de los municipios [gobernados por el PSOE]. En algunos casos, automáticamente, negaron la posibilidad de una parcela. Sobre todo, los más grandes, que realmente es donde más se necesitan. En concreto Getafe, Alcorcón, Parla y Fuenlabrada", señalan fuentes del departamento dirigido por Ana Dávila.

"Hubo alguno [municipio] pequeño que sí abrió la posibilidad pero es verdad que por lejanía al final no hemos avanzado porque hay municipios muy alejados en los que, si abres una residencia, muchas veces hay más plazas libres de lo deseado porque la gente vive en Madrid y quiere tener a su mayor cerca, como es normal, o vive en Madrid o vive en alguno de esos municipios del sur", añaden.

Sí han podido llevarlo a cabo en Alcorcón, donde gobierna el PSOE en coalición con Ganar Alcorcón y Más Madrid-Verdes Equo, puesto que la parcela utilizada es propiedad de la Comunidad de Madrid. Así, todas las residencias de este plan resultan de parcelas de titularidad municipal menos las de Alcorcón y Rivas Vaciamadrid que, como gobierna la izquierda, tuvieron que echar mano de parcelas propiedad de la Comunidad de Madrid.

Dentro de la planificación de la Consejería, la actuación más avanzada es la residencia de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas, cuya adjudicación definitiva está prevista para octubre, seguida de la de El Cañaveral, en Vicálvaro, cuyo proyecto se encuentra ya en fase de licitación. A ambas se sumarán este viernes, 25 de septiembre, las de Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Barajas, Carabanchel y Fuencarral-El Pardo, con la publicación de los correspondientes concursos.

50 apartamentos con apoyos

El Gobierno regional mantendrá este ritmo de tramitación para poner en marcha otros 13 proyectos antes de que concluya el año. En la capital, durante los próximos tres meses comenzarán los de Hortaleza, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas y Moratalaz.

Estos dos últimos incorporarán una nueva modalidad de alojamiento, con 50 viviendas con apoyos en cada uno destinadas a mayores con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad, para favorecer su autonomía personal.

Estos apartamentos contarán con cocina, sala de estar, dormitorio y baño adaptado, además de wifi, sistemas domóticos, dispositivos de seguridad para prevenir caídas y alertas ante humo o fuego, así como servicios de teleasistencia avanzada.

En el resto de la región, la oferta pública hasta final de año se ampliará en otros ocho municipios. Móstoles, Leganés, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Aranjuez contarán con estas nuevas residencias con los últimos avances y unidades de convivencia reducidas.

Además, el futuro centro de Valdemoro se convertirá en la primera del Plan 40-40 adaptada para mayores con hijos con discapacidad, permitiendo que ambas generaciones mantengan el vínculo familiar y vivan juntas en espacios diferenciados y con los apoyos especializados necesarios. También contará con unidades para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro.

Asimismo, la residencia de Moralzarzal incorporará atención psicogeriátrica para personas con enfermedad mental grave y duradera, mientras que la de Alcorcón dispondrá de viviendas con apoyos destinadas a mayores con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad, con el fin de favorecer su autonomía personal.

Escuelas infantiles en los centros

Los proyectos de las 20 residencias y centros de día restantes se publicarán en 2027. En total, los 40 complejos sumarán 6.000 plazas residenciales y 2.000 de atención diurna mediante una inversión superior a los 500 millones de euros. Varias integrarán escuelas infantiles dentro de las propias instalaciones para fomentar la convivencia y los intercambios intergeneracionales entre niños y mayores.

Este modelo de colaboración público-privada reserva al menos un 40% de las plazas para la oferta pública regional y permite acceder al resto mediante la prestación económica del cheque servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.