Comprueba si estás entre los 2.846 madrileños que podrían juzgar a Begoña Gómez

Begoña Gómez será juzgada por un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación, después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara que la causa llegue a juicio por este procedimiento. Los nueve ciudadanos que integrarán el jurado saldrán de una lista de 2.846 madrileños preseleccionados para el bienio 2025-2026.

Los 2.846 candidatos proceden del sorteo celebrado el 17 de septiembre de 2024 para establecer la lista de ciudadanos que podían ser llamados a formar parte de un tribunal del jurado durante 2025 y 2026.

La legislación establece que las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral realizan estos sorteos en los últimos quince días de septiembre de los años pares. Entre los requisitos figuran ser mayor de edad, tener nacionalidad española y estar empadronado en la provincia correspondiente, además de cumplir las restantes condiciones previstas legalmente.

La lista puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Los ciudadanos incluidos en ella recibieron asimismo una notificación personal sobre su condición de candidatos.

De 2.846 candidatos a 36

La selección definitiva no se limitará a extraer directamente los nombres de los nueve miembros del jurado. El procedimiento contempla una primera selección de 36 candidatos, que deberán ser citados con antelación suficiente antes del comienzo del juicio oral.

El secretario judicial extraerá los nombres de una urna y los leerá en voz alta hasta completar esa cifra. De los 36 seleccionados, al menos 20 deberán comparecer el día señalado para la vista, de acuerdo con los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

A partir de ese grupo se realizará la selección de los integrantes definitivos. El tribunal estará compuesto por nueve jurados titulares y dos suplentes.

El juicio todavía no tiene fecha

El calendario del procedimiento todavía no permite fijar el día en que se celebrará el juicio oral. La selección de los 36 candidatos debe programarse, como mínimo, 30 días antes de la primera vista.

Esta circunstancia también determina qué lista de candidatos podría utilizarse. Los 2.846 madrileños corresponden al bienio 2025-2026, por lo que serían los llamados si el juicio se celebra durante este año.

Si la vista se trasladase a 2027, la selección tendría que realizarse entre los candidatos correspondientes al periodo 2027-2028. El nuevo sorteo se celebrará el 16 de septiembre de 2026 y esa lista comenzará a tener carácter definitivo el 1 de enero de 2027.

Una obligación para los ciudadanos seleccionados

La participación como jurado constituye una obligación cuando se produce la citación correspondiente y no concurre una causa legal que permita excusarse.

La ausencia injustificada ante una citación como candidato o jurado puede conllevar una multa de hasta 1.500 euros, según la información facilitada sobre el procedimiento.