El Gobierno adopta las tesis podemitas y utiliza a Maricarmen contra Ayuso aprovechando la celebración de 'The District'

"El desahucio de Maricarmen es profundamente injusto e inaceptable en un Estado que debe ser tan Social como de Derecho. La decisión judicial adoptada compromete y determina la actuación policial que se está desarrollando en estos momentos en Madrid. La legitimidad de las protestas pacíficas es incuestionable y es obligación de todas las instituciones dar respuestas que contribuyan a construir soluciones y no a generar más dificultades". Este comentario lo ha escrito el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que no pertenece a la cuota Sumar sino que es del PSOE, en sus redes sociales.

El desahucio de Maricarmen es profundamente injusto e inaceptable en un Estado que debe ser tan Social como de Derecho. La decisión judicial adoptada compromete y determina la actuación policial que se está desarrollando en estos momentos en Madrid. La legitimidad de las… — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) September 23, 2026

De esta manera, la Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado del dispositivo policial a las puertas de la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 de Retiro a la espera de ser desahuciada, aludiendo a que la Policía Nacional actúa bajo mandato de la comisión judicial competente.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han aclarado que la institución no dirige el dispositivo policial en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al tiempo que se ha declarado en contra del desahucio.

En paralelo, miembros del Ejecutivo central han decidido utilizar este desahucio contra el PP y más concretamente contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El líder de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, lo ha tachado de "intolerable" y ha reprochado esta situación al "gobierno neoliberal" encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid por "apoyar a los fondos buitre".

También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha arremetido contra Ayuso en los pasillos del Congreso. "Ayer cuando los movimientos sociales, cuando los movimientos vecinales, cuando el movimiento cultural estaba apoyando a Maricarmen ella se fue apoyar a los fondos que hoy la están desahuciando", ha dicho la ministra, que no ha ofrecido, sin embargo, ninguna ayuda a esta mujer.

De esta forma, tanto López como Rodríguez apuntan a The District, la feria inmobiliaria más importante que se celebra por primera vez en Madrid después de que sus promotores dejaran Barcelona. Madrid ha conseguido hacerse con esta feria inmobiliaria, que hasta ahora se había celebrado en Ciudad Condal. Las políticas llevadas a cabo por Ada Colau, y el giro político instaurado Cataluña, provocó un fuerte rechazo al modelo económico que representa The District, derivando en protestas que llegaron a rociar con pintura a los asistentes al congreso.

Precisamente, este martes, día de su inauguración miembros del Sindicato de Inquilinas lanzaron panfletos y bombas fétidas contra la presidenta madrileña, que se había desplazado hasta Ifema a presentar las medidas más innovadoras que el Gobierno regional ha puesto en marcha esta legislatura en materia de vivienda y que buscan permitir, al término de este periodo, facilitar su acceso a más de 480.000 personas y sentar las bases para desarrollar más de 300.000 inmuebles durante los próximos 15 años.

Casi a la par, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, había calificado esta cita la cumbre de los especuladores y la había relacionado con el desahucio de Maricarmen. "En la semana del cuarto intento de desahucio de Mari Carmen, una señora de 87 años, Almeida le pone la enésima alfombra roja a los fondos buitres que nos están robando Madrid".

Tuvo respuesta de Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso en el PP madrileño. "Curioso que el mensaje de Rita coincida con el de los agitadores que pretendían reventar uno de los salones inmobiliarios más importantes de España. Unos dan la consigna y sus activistas actúan. Y dirán que son 'la gente'".

Curioso que el mensaje de Rita coincida con el de los agitadores que pretendían reventar uno de los salones inmobiliarios más importantes de España. Unos dan la consigna y sus activistas actúan. Y dirán que son "la gente". https://t.co/oqlu460obi — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) September 22, 2026

Para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "la izquierda va a querer reventar las calles" ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, con Sindicato de Inquilinas como "punta de lanza".

"Respecto a lo que pasó ayer... quedan ocho meses para las elecciones y cada día que pase la izquierda va a intentar reventar las calles de esta ciudad", ha augurado. "No tienen otro proyecto, ni tienen nada más que ofrecer a los madrileños que reventar las calles, que reventar los actos de la presidenta, que reventar los actos del alcalde. No tienen otro proyecto", ha acusado.

Las administraciones "no pueden quitarse de en medio"

Asimismo, Almeida ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ofrece a Maricarmen "un recurso habitacional de manera inmediata" si ella quiere porque las administraciones "no pueden quitarse de en medio". "A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos y desde el punto de vista humano creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando. Desde el punto de vista de los gobiernos lo que tenemos que hacer es, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, no quitarnos de en medio sino tratar de que podamos paliar una situación dramática por la edad y la condición física que tiene esta señora", ha declarado en clara alusión a la Delegación del Gobierno.

El regidor ha insistido en que "el Ayuntamiento ha puesto todos los medios de sus Servicios Sociales a su disposición". "Tiene, por supuesto, el servicio de teleasistencia, 90 horas de servicio de ayuda a domicilio con terapia ocupacional, hay un contacto con Samur-Protección Civil, el Samur Social en estos momentos también está en las inmediaciones donde se está produciendo el desahucio".

"Si se ejecuta definitivamente ese desahucio, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid están en condiciones inmediatas de poder proporcionar un recurso asistencial y habitacional a Maricarmen para que, de manera inmediata pueda, disponer de un techo bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de recuperarse de esa situación física y psíquica en la que en estos momentos se encuentra", ha insistido.

El primer edil, sin obviar que se trata de "una situación dramática", ha recordado que el lanzamiento "obedece a un mandato judicial y los mandatos judiciales se tienen que obedecer". Y ante el posicionamiento de Delegación de Gobierno o las críticas desde el Ministerio de Vivienda, Almeida ha asegurado que no se meterá por "la gravedad de la situación".

"A partir de ahí, lo que hagan otras administraciones... ante la gravedad de la situación que se está viviendo, yo no me voy a meter", ha trasladado a la prensa, consciente de que el Consistorio ha sido "objeto de críticas por parte de la ministra de Vivienda", Isabel Rodríguez, sumado a que en su opinión el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "se quiere quitar de en medio, cuando la Policía Nacional depende de él".

En este punto sí ha querido aclarar a Isabel Rodríguez que el Ayuntamiento sí ha emitido el certificado de vulnerabilidad de Maricarmen. "Yo le pido a la ministra de Vivienda que respete a Maricarmen y que el respeto a una situación como la que está viviendo en estos momentos exige que no mienta y que no busque enfrentamientos inútiles. Yo no voy a buscar ese enfrentamiento inútiles, no voy a buscar esa polémica estéril", se ha comprometido.

A lo que ha sumado que el Ayuntamiento "sí ha ofrecido alojamiento a Maricarmen en situaciones anteriores". "Nuestros servicios se han puesto en contacto con Maricarmen para poder ofrecerle alternativas a la situación que está viviendo".

"No en el día de hoy, cuando por supuesto está Samur Social allí dispuesto a ofrecerles alternativa, sino en situaciones anteriores que ya se había previsto el lanzamiento, el desahucio, aunque no se había ejecutado. También el Ayuntamiento de Madrid se había puesto en contacto para poder ofrecerle determinados recursos asistenciales", ha manifestado.