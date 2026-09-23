El serio aviso de Almeida al "okupa" Albares por el riesgo en Casa Árabe: "Si pasa un accidente lo dije"

El conflicto por Casa Árabe no da tregua. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto este miércoles a reclamar que se convoque "de manera urgente" el Consejo Rector para que así el Consistorio pueda recuperar la posesión del edificio de Escuelas Aguirre, actual ubicación de la institución.

Cabe recordar que tal inmueble continúa ocupado después de que el plazo fijado por el Ayuntamiento de Madrid para abandonarlo terminara el pasado 1 de septiembre.

Desde que terminase ese plazo, el alcalde viene acusando al Ministerio de Exteriores de "ocupar ilegalmente" el edificio. Sin embargo, según ha explicado este miércoles Almeida, el propio ministerio le ha trasladado por carta que no el Ayuntamiento no puede considerar ilegal la ocupación mientras no se reúna ese Consejo Rector y se formalice entonces la baja de la Comunidad de Madrid. "Pero es que no lo convocan ellos, son los que lo tienen que convocar y no lo están convocando. Ya lo debían haber convocado y por tanto lo que no pueden pretender es que no ocupan ilegalmente", ha matizado.

Así, como ya venía haciendo semanas atrás, el alcalde ha vuelto a utilizar el término "okupa" para referirse al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Cuando convoque el Consejo Rector dejará de ser un okupa", ha resumido Almeida.

Sus declaraciones han llegado justamente después de que la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, desvelara este pasado martes que Irene Lozano, durante su etapa al frente de Casa Árabe, planeó alquilar Escuelas Aguirre y disparó los gastos de personal un 87%.

Es precisamente el estado del edificio lo que Almeida ha vuelto a colocar un día después en el centro de su intervención. El alcalde ha vuelto a incidir en que presenta "problemas serios de mantenimiento" y que existen "problemas estructurales en este momento". "Albares está poniendo en peligro la integridad física de todas aquellas personas. Y lo digo delante de los medios de comunicación, porque luego cuando pase cualquier accidente, que esperemos no pase, pero si pasa cualquier accidente, no tendré ningún problema en decir: 'lo dije'", ha advertido el alcalde.

Con toda esta situación, Almeida ha lamentado que Albares se dedique, mientras, a grabarse vídeos en Nueva York. "Lo digo de verdad, como sugerencia, representando al Reino de España quizás hacer el ridículo con los vídeos que se autograba para que luego le estén grabando por la calle, no sea lo que mejor nos representa en un evento tan importante como la Asamblea General de Naciones Unidas", ha añadido.