Siempre, pero especialmente de aquí hasta las elecciones, Madrid es culpable de todo

La protesta organizada este miércoles con motivo del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid no es sino la antesala de lo que nos espera desde ahora y hasta que se abran las urnas, en mayo de 2027. Hordas de supuestos activistas antidesahucios, que no dejan de ser los alborotadores de siempre convocados por la izquierda y la ultraizquierda, se han congregado a las puertas de la casa donde residía esta mujer para tratar de impedir su desalojo, insultar a la Policía Nacional y acusar a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital de algo de lo que, en absoluto, son culpables. Es más, tanto el Gobierno regional como el de la capital se han dirigido en distintas ocasiones a esta mujer para ofrecerle todos los servicios que pueda necesitar además de una alternativa habitacional.

Y mientras tanto, la izquierda y la ultraizquierda, y el Gobierno que acoge ambas ideologías, han aprovechado este desahucio para culpar a los gobiernos madrileños de mostrar una mayor cercanía con los fondos de inversión que con los ciudadanos y aprovechar para acusarles, falsamente, de no invertir en la construcción de viviendas y, particularmente, en vivienda protegida, porque conviene recordar que Madrid lidera la construcción de viviendas asequibles y levanta la mitad de todas las que se hacen en España.

Pero les da exactamente igual. Utilizando, como hacen siempre, la mentira como su mejor y casi única arma política, utilizarán estos ocho meses que quedan para los comicios para ocupar las calles, organizar todo tipo de huelgas, aunque no tengan ni la más mínima justificación, y como ya dijo el expresidente Zapatero en su día, crear tensión porque les conviene. De hecho, ya hay convocada una primera huelga de los profesores de la educación pública madrileña a partir del 14 de octubre. Una protesta que se mantiene a pesar de que, en el reciente Debate sobre el Estado de la Región, Isabel Díaz Ayuso anunció una inversión histórica de más de 1.200 millones de euros para climatizar los centros y mejorar su accesibilidad, además de la aprobación de una carrera profesional que acarrea una mejora salarial de 350 euros mensuales para los docentes.

Pero insisto en que no les importará absolutamente nada que esas protestas sean o no justificables, porque siempre lo son, pero de aquí a mayo especialmente, Madrid será culpable.