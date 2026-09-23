La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid arranca su 36ª edición

Madrid vuelve a rendir homenaje al libro como objeto de memoria y pieza de colección. Del 24 de septiembre al 12 de octubre, el Paseo de Recoletos acogerá la 36ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. Una tradicional cita que marca el cambio de estación en la capital y que organiza la Asociación de Libreros de Viejo (Libris), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Durante casi tres semanas, 34 librerías españolas trasladarán sus fondos al corazón de la ciudad. Las casetas ocuparán el tramo del Paseo del Prado comprendido entre Cibeles y la calle Almirante, con una oferta que permitirá encontrar desde libros de ocasión a precios muy económicos hasta auténticas joyas para coleccionistas: primeras ediciones, libros dedicados, manuscritos, grabados, revistas, libros infantiles, ediciones raras e incluso incunables.

En total, los organizadores prevén poner al alcance del público más de medio millón de libros, con precios que parten de apenas un euro. Una oportunidad tanto para quienes buscan recuperar un título difícil de encontrar como para los aficionados a la historia del libro y la bibliofilia. La feria podrá visitarse de domingo a jueves, de 11:00 a 20:30 horas, y viernes y sábados, de 11:00 a 21:00 horas.

Luis Landero da el pistoletazo de salida

El escritor Luis Landero será el encargado de pronunciar el pregón inaugural el jueves 24 de septiembre a las 21:00 horas, en la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes. El acto será presentado por Jesús Marchamalo y tendrá acceso mediante invitación.

Beatriz Miguel, presidenta de Libris, entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, destaca "la ilusión con la que la asociación afronta esta nueva edición" y señala que "la feria reunirá publicaciones de todas las épocas y temáticas, desde las ediciones más populares y económicas hasta ejemplares especialmente relevantes para los coleccionistas".

Una mirada a la Generación del 27

Uno de los elementos ya tradicionales de la feria es su baraja literaria, que en esta ocasión estará dedicada a la Generación del 27. Diseñada por el pintor e ilustrador madrileño Fernando Vicente y producida por Naipes Heraclio Fournier, la baraja podrá adquirirse en la caseta de información.

Las 55 cartas recorren el universo cultural de aquella generación y reúnen a escritores y poetas como Federico García Lorca, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre, junto a figuras femeninas como María Zambrano, Rosa Chacel y las conocidas como Las Sinsombrero.

También aparecen artistas como Ángeles Santos, Benjamín Palencia y Delhy Tejero, además de cineastas como Luis Buñuel y Edgar Neville. El naipe introductorio incorpora un texto de Juan Manuel Bonet, escritor y crítico de arte y literatura.

Fernando Vicente vuelve a poner imagen a la feria

El pintor e ilustrador madrileño repite como autor del cartel en esta edición, el cual ha concebido como una alegoría de la lectura y como un homenaje al universo del libro antiguo. La ilustración muestra a una mujer leyendo un ejemplar del Quijote, mientras sobre su cabeza se levanta una torre formada por libros. El artista explica que la composición busca evocar el universo del libro viejo y antiguo y recuerda, tanto estética como gráficamente, al art déco.

La obra, que está realizada al óleo sobre tabla, establece así un vínculo entre el lector actual y las grandes piezas de la tradición bibliográfica, en consonancia con el espíritu de una feria en la que conviven libros cotidianos con ejemplares de gran rareza.

Un Canto al Libro, un recorrido fotográfico por las grandes bibliotecas

La programación se completa con Un Canto al Libro, un gran fotomontaje realizado por José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía en 2010 y Premio Nacional de Grabado en 1999.

La exposición reúne fotografías de algunas de las bibliotecas más importantes del mundo, acompañadas de textos de Juan Manuel Bonet. Entre los espacios representados figuran el Real Gabinete Portugués de Leitura, la Morgan Library de Nueva York, la Biblioteca Nacional de Pekín, la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y la de la Universidad de Salamanca.

La muestra podrá visitarse en la caseta de información de la feria y propone una mirada artística al espacio que rodea a los libros: las bibliotecas como lugares de conocimiento, memoria y conservación.

Una cita consolidada en el calendario madrileño

Libris, asociación fundada en 1988 y que actualmente reúne a 39 librerías, organiza la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid desde 1989, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Durante esta nueva edición, el Paseo de Recoletos volverá a convertirse en un gran escaparate al aire libre para los libros de segunda mano, antiguos y de colección. Una propuesta que permite buscar ejemplares descatalogados, descubrir pequeñas joyas editoriales o, simplemente, recuperar entre las páginas de un libro viejo parte de la memoria de otras épocas.

36ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid