Los jefes de servicio del Ramón y Cajal plantan cara a la polémica y respaldan los cambios en las listas de espera

Los jefes de los servicios quirúrgicos y de Anestesiología del Hospital Ramón y Cajal han salido este miércoles en defensa de la gestión de las listas de espera del centro. Los responsables de 14 servicios y unidades han firmado un comunicado conjunto en el que trasladan a los ciudadanos un mensaje de "tranquilidad y confianza" y reivindican que la inclusión de un paciente en la lista quirúrgica y la asignación de su prioridad son decisiones exclusivamente médicas.

El pronunciamiento se produce en plena polémica por las informaciones publicadas sobre la gestión de las listas de espera de Traumatología del hospital, después de que El País señalara que 57 pacientes habían pasado de prioridad preferente a normal, ampliando de 90 a 180 días el plazo previsto para su intervención.

Frente a las acusaciones de que esos cambios pudieran responder a una alteración de las listas, los responsables de los servicios quirúrgicos subrayan que la prioridad de cada paciente se establece "únicamente en función de la gravedad de la patología, el riesgo de deterioro de la salud del paciente y las necesidades asistenciales derivadas de su situación clínica".

El comunicado añade que cada facultativo tiene responsabilidad sobre la gestión clínica de su programación quirúrgica y que, cuando la evolución de un paciente o sus circunstancias clínicas lo justifican, puede proponer o realizar cambios en su nivel de prioridad respecto a otros pacientes, siempre de acuerdo con los criterios asistenciales vigentes.

"Una de nuestras obligaciones es revisar" las prioridades

Los jefes de Servicio van un paso más allá y reivindican expresamente su responsabilidad sobre la correcta aplicación de esos criterios. "Cuando se detecta que una inclusión o una asignación de prioridad no se ajusta a dichos criterios, una de nuestras obligaciones es revisar y en su caso modificar esa clasificación", señalan.

Según explican, el objetivo de estas revisiones es garantizar la equidad y evitar perjuicios al conjunto de pacientes que se encuentran a la espera de una intervención quirúrgica.

El comunicado conjunto se produce después de que el jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Basilio de la Torre, difundiera la semana pasada un escrito en el que ya defendía esta misma tesis. En aquel documento aseguró que había advertido a su equipo de que la clasificación de los pacientes debía realizarse siempre atendiendo a sus circunstancias clínicas.

De la Torre también afirmó haber detectado casos de pacientes que habían pasado de prioridad normal a preferente y que, pese a ello, estaban siendo intervenidos después de los 90 días correspondientes a esa categoría. Por ello, según su versión, trasladó al equipo que esa práctica incumplía los plazos establecidos.

Su escrito concluía que, si un paciente está clasificado como preferente, debe ser intervenido en un máximo de 90 días y no después, precisamente porque él mismo había detectado casos en los que ese plazo se estaba superando.

Ahora, los responsables del resto de servicios quirúrgicos se suman a esta defensa del funcionamiento de las listas. En su comunicado aseguran que la gestión se realiza bajo los principios de "profesionalidad, rigor clínico, equidad y transparencia", con el objetivo de ofrecer la mejor atención posible y garantizar que los pacientes con mayor necesidad asistencial sean atendidos "con la máxima diligencia".

El documento termina reivindicando el compromiso de los profesionales del Ramón y Cajal con una sanidad pública de calidad basada en "decisiones clínicas independientes y orientadas exclusivamente al bienestar de los pacientes".

El comunicado está suscrito por los responsables de Anestesiología y Reanimación, Cirugía Cardíaca de Adultos, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Maxilofacial, Ortopedia y Traumatología, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Cirugía Vascular, Ginecología, Neurocirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología, Unidad del Dolor y Urología.

La polémica se mantiene abierta mientras continúa la investigación interna anunciada por la Consejería de Sanidad para revisar lo ocurrido con las listas de espera quirúrgicas del hospital. En paralelo, el caso ha adquirido una dimensión política después de que Más Madrid anunciara su intención de trasladarlo a la Fiscalía.