Madrid acogerá del 22 al 24 de octubre la XFutures Summit 2026, con más de 40 líderes mundiales de tecnología

Madrid se convertirá, del 22 al 24 de octubre de 2026, en el epicentro mundial del debate sobre el futuro de la tecnología y su impacto en las empresas y la sociedad. La capital española acogerá la XFutures Summit, un encuentro internacional que reunirá a más de 40 altos ejecutivos, científicos, inversores y líderes de opinión procedentes de compañías como NASA, Microsoft, Google, Airbus, Samsung, SAP, IKEA, HP, Philips, Mastercard, DHL, Daimler Truck, Danone, Sony Music Entertainment, ASML, BBVA y T-Mobile, entre otras muchas.

Durante tres jornadas, Madrid dejará de ser solo escenario para convertirse en protagonista: la ciudad se erige como plataforma de referencia internacional para pensar, discutir y proyectar cómo la inteligencia artificial y la revolución digital están redefiniendo industrias enteras, economías y modos de vida.

La cumbre, enmarcada en la Madrid Tech Week y desarrollada en colaboración con la Comunidad de Madrid a través de su Consejería de Digitalización, no se concibe como un simple ciclo de conferencias, sino como un espacio vivo de intercambio entre quienes hoy toman las decisiones que darán forma al mañana.

Tres jornadas de debate, formación e inversión

La jornada inaugural, el jueves 22 de octubre, tendrá lugar en el emblemático Casino de Madrid, donde ejecutivos C-level y líderes de opinión compartirán una sesión de co-creación centrada en el impacto de la tecnología sobre el bienestar, la educación, el talento, la longevidad, las ciudades inteligentes, la movilidad del futuro y la llamada Industria 5.0.

Al día siguiente, el viernes 23, el Auditorio Mutua Madrileña abrirá sus puertas al público general para el Main Stage Event, una jornada completa con más de 20 ponentes internacionales de primer nivel, que se desarrollará en paralelo al Investor Day, donde un grupo selecto de inversores de Silicon Valley escuchará los proyectos de emprendedores surgidos de los hubs e incubadoras de la Comunidad de Madrid.

La cumbre cerrará el sábado 24 con una jornada de masterclasses certificadas sobre Inteligencia Artificial Agéntica, Liderazgo en la Era de la IA e Inteligencia Relacional, impartidas en el Auditorio UDIT por expertos de reconocido prestigio como Javier Campos, Chief Technology Officer del Grupo en Cape.io; el Dr. Yazan Hatamleh, de la Universidad Al Hussein; y Cipri Quintas, emprendedor y autor del superventas El libro del networking.

Un elenco internacional de primer nivel

El elenco de ponentes confirma la magnitud y el alcance internacional del proyecto. Entre los nombres ya anunciados figuran Omar Hatamleh, ex Chief Artificial Intelligence Officer de la NASA y presidente de XFutures; Karen Florschütz, vicepresidenta ejecutiva de Airbus; Pilar Manchón, directora sénior de Estrategia de Investigación en IA de Google; V.C. Gopalratnam, vicepresidente ejecutivo y CIO global de Philips; David Carmona, vicepresidente y CTO de Incubadoras Estratégicas de Microsoft; JoAnn C. Stonier, ex directora de Datos de Mastercard; Sir John Manzoni, ex secretario permanente del Cabinet Office del Reino Unido; Pascual de Juan, director global de Innovación y Tecnología de BBVA; y Luis Socías Uribe, director general de Invest in Madrid.

A ellos se suman otros muchos directivos de Samsung, SAP, IKEA, HP, Logitech, ASML, Daimler Truck y Danone, que completan un cartel de altísimo nivel internacional.

Nacida con vocación divulgadora, XFutures aspira a ofrecer a los distintos colectivos empresariales, institucionales y académicos una mirada renovada sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, fomentando conexiones influyentes y asociaciones duraderas entre sus asistentes.

Un proyecto impulsado por sus promotores y la Comunidad de Madrid

XFutures Summit es, ante todo, el proyecto de dos promotores que llevan varias ediciones construyendo puentes entre el talento tecnológico mundial y Madrid: el Dr. Omar Hatamleh, presidente de XFutures y ex Chief Artificial Intelligence Officer de la NASA, una de las voces más reconocidas internacionalmente en inteligencia artificial aplicada; y Juan Cumbrado, vicepresidente de XFutures, artífice de que la cumbre haya encontrado en Madrid su sede natural y motor de la red de relaciones que hace posible reunir cada año a un elenco de ponentes de este calibre.

Omar Hatanleh, presidente de XFutures.

Ambos comparten una misma convicción: que el futuro de la tecnología se decide también en las conversaciones que ocurren fuera de los grandes escenarios de Silicon Valley, y que Madrid tiene todo lo necesario para acoger ese debate global.

Esa apuesta ha sido posible gracias al respaldo decidido de la Comunidad de Madrid, que a través de su Consejería de Digitalización colabora institucionalmente en la organización de la cumbre. Con este respaldo, la región reafirma su estrategia de posicionar la capital como polo internacional de innovación, dando cobertura institucional a un encuentro que sitúa a Madrid en el mapa mundial de la conversación tecnológica, junto a Hatamleh y Cumbrado como rostros visibles del proyecto.