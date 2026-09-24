Ayuso renovará equipos e ideas en un nuevo Congreso del PP de Madrid que se celebrará en noviembre

El Congreso del Partido Popular de Madrid se celebrará el último fin de semana de noviembre, los días 27, 28 y 29, tal y como anunció Isabel Díaz Ayuso este jueves en el programa de Cuatro, presentado por Nacho Abad, En boca de todos.

Será el segundo para la presidenta, después del convulso celebrado en la primavera de 2022, que desencadenó la guerra con la anterior dirección nacional del PP y que sólo tras la salida de Pablo Casado y Teodoro García Egea pudo llevarse a cabo.

En este cónclave, aparte de una renovación de equipos, presentará las líneas maestras de su programa electoral. "El objetivo es renovar el proyecto, proponer nuevas ideas y seguir haciendo de Madrid este lugar de vida y libertad".

Y es que si por algo se caracteriza la baronesa madrileña es por dar siempre la batalla cultural. En 2022 lo dejó claro ante los suyos y subrayó que su apuesta es por un PP que "no sólo sabe gestionar" sino que tiene ideas y convicciones.

"No me resigno: igual de mal está el que busca problemas porque es un insensato o un resentido, como el que huye de los mismos porque es un cobarde o un vago. El centro derecha no puede dejar que la izquierda colonice problemas y pervierta hasta las palabras y pasar después arreglar solo la economía mientras se asientan las transformaciones ideológicas de la izquierda. El PP ha de dejar su sello, el de sus convicciones e ideas en la construcción y la defensa de la realidad. No debemos perder el sentido de la misma, esa que la izquierda no tiene o detesta", afirmó entonces.