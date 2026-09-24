Ayuso señala a Sánchez por las algaradas que "alienta" en Madrid: "Está creando un ambiente irrespirable de tensión"

Isabel Díaz Ayuso ha apuntado este jueves directamente a Pedro Sánchez ante la escalada de protestas que ha vivido Madrid en los últimos días y que tuvo este miércoles uno de sus principales focos frente al ático adquirido por la Comunidad en Chamberí.

Y lo ha hecho después de los ataques directos que ayer mismo le lanzó el presidente del Gobierno desde Nueva York. La jefa del Ejecutivo regional ha acusado al jefe del Ejecutivo de alentar las movilizaciones y ha advertido de que las protestas están adquiriendo un carácter cada vez más violento, con el consiguiente impacto sobre la vida cotidiana y la actividad económica.

Ayuso ha querido comenzar su intervención en el foro Ideas para crecer, organizado por el Círculo de Empresarios, hablando precisamente de las "algaradas" que, según ha denunciado, se están produciendo desde hace dos días en distintos puntos de España y especialmente en la capital. La presidenta ha situado estos episodios dentro de una estrategia política que atribuye a Sánchez y que, a su juicio, pretende "deshumanizar" y "acosar" a sus adversarios políticos para abordar de manera "populista" problemas que, en su opinión, requieren otro tipo de soluciones.

"Lo que están haciendo ahora es crear un ambiente irrespirable de tensión, reventar el esfuerzo de todos", ha señalado Ayuso, que ha puesto especialmente el foco en las consecuencias que este clima puede tener para las empresas y sus trabajadores. La presidenta ha advertido de que una situación de conflictividad sostenida perjudica la inversión y la actividad económica de la región.

Sus palabras llegan después de una semana en la que el enfrentamiento político en Madrid ha saltado también a la calle. El martes, el Sindicato de Inquilinas protagonizó un escrache contra Ayuso durante la feria inmobiliaria The District, donde le lanzaron folletos y bombas fétidas. Al día siguiente, tras ejecutarse el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su vivienda del distrito de Retiro, miles de personas se concentraron frente al ático de Chamberí de la Comunidad al grito de "Ayuso dimisión" y "el ático para Maricarmen".

La protesta, convocada por el Sindicato de Inquilinas, terminó extendiéndose hasta el Paseo de la Castellana, donde los manifestantes realizaron una sentada. La Policía intervino posteriormente para despejar la vía. La Delegación del Gobierno cifró en unas 10.000 las personas que participaron en la concentración frente al inmueble.

Para Ayuso, lo ocurrido forma parte de un escenario que su Gobierno lleva meses anticipando. "Estas protestas desde que hemos empezado septiembre están siendo más violentas y no van a dejar de estarlo", ha asegurado este jueves, antes de advertir de que los madrileños serán quienes sufran las consecuencias de esta dinámica.

"Van a ser presos de esta situación", ha afirmado en referencia a quienes viven, trabajan o estudian en la Comunidad de Madrid. La presidenta ha vinculado además esta conflictividad con la situación política nacional y ha cargado contra Sánchez por encontrarse en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas mientras, según su acusación, fomenta las protestas en Madrid.

"Tenemos a un presidente que, con todos los problemas que tenemos, se va a Estados Unidos a una reunión de la ONU, se esconde de los medios de comunicación para no dar explicaciones (...) y luego lo que tiene que hacer nuevamente es promover la quema de calles", ha afirmado.

El desahucio de Maricarmen se ha convertido así en el nuevo frente de confrontación entre Moncloa y la Puerta del Sol. Mientras el Gobierno y sus socios reclaman responsabilidades a las administraciones madrileñas y plantean nuevas medidas contra los desahucios, Ayuso recuerda en que la ejecución fue consecuencia de una resolución judicial y que la Policía Nacional actuó en cumplimiento de la ley.

Los madrileños van a ser presos durante meses de las iras de un gobierno y un presidente que no asumen que deben dejar el poder democráticamente. pic.twitter.com/cCslZZivwY — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 24, 2026

"Ayer se produjo un desahucio de los 25.000 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, es decir, Sánchez por orden judicial, no por otro motivo", ha defendido. La presidenta ha recordado que las normas que regulan estos procedimientos dependen del marco legal estatal y ha reprochado al Gobierno y a sus socios que hayan tenido ocho años para modificarlas si consideraban que debían cambiarse.

Ayuso ha recordado además que Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran un mayor número de desahucios que Madrid y ha destacado que, según sus datos, por cada desahucio que se produce en la región se ejecutan cinco en Cataluña. "Fíjense qué incoherencia", ha remarcado, en referencia al Gobierno de Salvador Illa y a Pedro Sánchez.

La verdad sobre los desahucios. pic.twitter.com/P6DKRHbivP — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 24, 2026

La presidenta ha aprovechado finalmente para reivindicar el modelo de vivienda de la Comunidad de Madrid frente a las críticas de la izquierda. Ha defendido que la región es la que más vivienda protegida y libre construye de España y ha atribuido este resultado a unas políticas "liberales" basadas, según ha explicado, en "el equilibrio, en la protección de la propiedad y el capital".

El Ejecutivo madrileño interpreta el escenario actual como el comienzo del "otoño caliente" que, según viene denunciando desde antes del verano, la izquierda habría planteado para la región. El propio consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García Martín, sostuvo este miércoles que las movilizaciones forman parte de ese escenario y vinculó el recurso a la calle con la estrategia de Podemos y otros sectores de la izquierda.

A esta movilización se suma ya la huelga indefinida convocada en la educación pública no universitaria a partir del 14 de octubre, después de que los sindicatos ratificaran sus planes pese a los intentos de negociación de la Comunidad. El conflicto social se convierte así en un nuevo escenario de confrontación política en Madrid justo cuando arranca el curso electoral y después de que el Debate del estado de la Región haya dado paso a una cuenta atrás de ocho meses hasta las elecciones.