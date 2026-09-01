Del escrache en Ifema al ático de Chamberí: la izquierda inaugura el "otoño caliente" contra Ayuso

De Ifema al paseo del General Martínez Campos, en Chamberí. El Sindicato de Inquilinas, que este martes escracheó a la presidenta madrileña en la gran feria inmobiliaria The District lanzándole folletos y bombas fétidas, se desplazó este miércoles a las inmediaciones del polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid.

Lo hicieron tras asistir al desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años de Retiro. Centenares de personas consiguieron cortar la calle al grito de "vergüenza", "Ayuso dimisión", "este ático lo vamos a ocupar" o "Ayuso, rentista, estás en nuestra lista". En paralelo, los partidos de gobierno, como PSOE y Más Madrid, salieron en tromba contra Isabel Díaz Ayuso. En concreto, ministros como Óscar López o Isabel Rodríguez, la responsable de vivienda.

Los manifestantes del Sindicato de Inquilinas agitan llaves en señal de protesta frente al ático de Chamberí pic.twitter.com/PEpb55GbP3 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 23, 2026

Al hilo de sus críticas la propia presidenta recordó que su Ejecutivo se ha comprometido "por ley a no vender viviendas" a fondos de inversión y se ha preguntado cuándo comenzará "el reparto de viviendas progresistas".

"No, nos sorprende y estamos convencidos de que es parte de ese otoño caliente que la propia izquierda y ultra izquierda ha dicho que iba a provocar en nuestra región", apuntó el consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. "Quizá porque Podemos y la izquierda no tiene nada que ofrecerle a los ciudadanos. Y la única forma de tener presencia es tratar de agitar las calles", añadió.

En Sol llevan meses esperando este escenario. En el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaban convencidos ya desde antes del verano de que la izquierda afrontaría los próximos meses con una estrategia definida: agitar las calles de cara a la próxima contienda electoral. Y más fuerte que nunca en vista de la insólita situación en la que se encuentra el PSOE de Pedro Sánchez.

No es una sospecha nueva, pero sí una tesis que a finales de junio verbalizó con toda crudeza la propia presidenta madrileña. En una entrevista en Telecinco, Ayuso dibujó un escenario de máxima tensión para después del verano. "Cuando ha visto que se va a la calle, ha decidido quemar las calles", afirmó en referencia al presidente del Gobierno, al que acusó de alentar un clima de conflictividad social para desviar el foco de los escándalos que cercan al Ejecutivo.

La presidenta fue incluso más allá a la vista de la huelga de profesores no universitarios convocada para octubre. A su juicio, sindicatos vinculados al transporte, la sanidad o la educación ya habrían anticipado un otoño de movilizaciones que buscará "llevar al choque" a la sociedad mientras el Gobierno central continúa, dijo, "amedrentando a jueces, fiscales y periodistas".

Y la semana pasada los sindicatos terminaron por fijar la fecha en que arrancará esta huelga indefinida en toda la educación pública no universitaria: a partir del 14 de octubre. Los planes de la huelga, anunciada en mayo y ratificada en junio, siguen adelante a pesar de los últimos intentos de acercamiento de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y la propia Ayuso anunció durante el Debate del estado de la región una nueva carrera profesional horizontal para los docentes de la educación pública madrileña que permitirá incrementar sus retribuciones hasta en 350 euros mensuales.