El Ayuntamiento de Madrid impulsa el mayor desarrollo urbanístico de Europa

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de manera definitiva el proyecto de reparcelación de Valdecarros, lo que, en palabras de la vicealcaldesa y portavoz del Consistorio, Inmaculada Sanz, resulta "un paso decisivo para el despegue del mayor desarrollo residencial y urbanístico de toda Europa", que contempla la construcción de más de 51.000 viviendas. Del total, el 55 %, es decir, 28.410 tendrán algún tipo de protección y se prevé que las primeras viviendas, 13.300, comiencen a construirse a principios de 2027.

Este desarrollo ha movilizado una inversión de más de 8.000 millones de euros y va a generar hasta 480.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su ejecución. Además, en sus 1.920 hectáreas, se han reservado 350 para equipamientos sociales, entre los que destaca la construcción de al menos un "gran" hospital, varias residencias para la tercera edad y colegios, 69 parcelas para uso industrial, de las que 21 se destinarán a superficie comercial donde se levantarán 3 centros comerciales.

La vicealcaldesa ha aprovechado para recordar los 45 años de historia que cumple la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, a los que llega por primera vez con un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas al alquiler asequible.

En medio de la campaña que el Gobierno y la izquierda en general han emprendido contra las administraciones madrileñas, a raíz del desahucio de una mujer de 87 años, conviene recordar que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida es, actualmente, el mayor promotor de vivienda protegida de toda España, construyendo una de cada cinco de las que se construyen en España, y que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso levanta el 53% de todas las viviendas públicas de nuestro país.